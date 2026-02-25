“인사·회계 실무 역량 강화”…인하공전 경영비서학과, ERP 전문교육센터 구축

닫기

인천 박은영 기자

승인 : 2026. 02. 25. 14:41

인하공전, 영림원소프트랩과의 협약으로 ERP 전문교육센터 지정
인하공전과 영림원소프트랩 관계자들이 업무협약 후 기념촬영하고 있다./인하공전
인하공업전문대학 경영비서학과가 영림원소프트랩과의 산학협력을 통해 실무형 인재 양성의 요람으로 거듭난다.

학과 내 구축되는 'ERP 전문교육센터'는 실제 산업 현장의 관리 솔루션을 교육 과정에 도입함으로써, 경영 전반의 업무 수행 능력을 갖춘 전문 비서 및 경영사무 인력 배출에 박차를 가할 예정이다.

인하공전은 최근 영림원소프트랩과의 협약을 통해 경영비서학과를 'ERP 전문교육센터'로 지정하고, 기업 현장에서 요구되는 인사·회계 실무 역량을 강화하기로 했다고 25일 밝혔다.

이번 협약은 재학생들의 취업 경쟁력과 직무 수행 능력을 높이기 위해 마련됐다. 협약에 따라 인하공전 경영비서학과는 영림원소프트랩의 교육용 ERP 시스템과 전문 교재를 도입해 운영하게 된다.

학생들은 실제 기업 환경과 유사한 ERP 시스템을 직접 다루며 인사관리와 회계관리 등 경영 전반의 핵심 업무를 실습할 수 있게 됐다. 이를 통해 단순 이론을 넘어 현장 적응력이 뛰어난 실무형 인재로 거듭날 것으로 기대된다.

영림원소프트랩은 국내 ERP 분야를 선도하며 다양한 산업 현장에 통합 관리 솔루션을 공급하고 있는 기업이다.

이번 협력을 통해 인하공전은 산업계의 최신 트렌드를 교육 과정에 즉각 반영할 수 있는 발판을 마련했다.

김성진 경영비서학과장은 "경영 전반에 대한 업무 수행 능력을 갖춘 전문 비서 및 경영사무 인재를 양성해 취업 경쟁력을 지속적으로 높여 나갈 것"이라고 말했다.

한편 인하공전은 그동안 산업 현장과 긴밀히 연계된 실무 중심 교육을 통해 높은 취업 성과를 거두어 왔다.

대학 측은 앞으로도 우수한 기업들과의 산학협력을 지속적으로 확대해 미래 산업을 이끌 실무형 전문 인력 양성에 주력할 계획이다.
박은영 기자

