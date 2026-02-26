[지금 호남은]무안군, 40㎿ 공공 주도 신재생단지 추진…연 100억 수익 군민 환원

공공 주도 40㎿ 이상 규모 태양광·풍력 발전시설 구축

햇빛과 바람 지역자원 연결 에너지 연금 농촌 모델 시도

무안군이 공공 주도형 신재생에너지 집적화단지를 조성해 창출되는 재원을 군민 기본소득과 복지정책에 활용한다.

기후 위기 대응과 RE100(재생에너지 100% 사용) 확산 등 글로벌 에너지 전환 흐름 속에서 무안군이 '무안형 에너지 대전환' 정책을 본격 추진한다. 단순한 발전 설비 확대를 넘어, 에너지 수익을 군민 소득과 복지로 환원하는 지역 순환형 에너지 모델 구축이 핵심이다.26일 무안군에 따르면 군은 공공 주도형 신재생에너지 집적화단지를 조성해 40㎿ 이상 규모의 태양광·풍력 발전시설을 구축할 계획이다. 이를 통해 연간 100억원 안팎의 발전 수익을 창출하고, 이 재원을 군민 기본소득과 복지 정책에 활용하는 구조를 만든다는 구상이다.현재 무안군에는 1㎿ 이하 소규모 태양광 발전소 2000여 개와 1㎿ 초과 대규모 발전시설 60여 개가 가동 중으로, 신재생에너지 기반이 빠르게 확대되고 있다. 군은 이러한 인프라를 토대로 공공이 주도하는 대형 집적화단지를 조성해 에너지 주권 확보와 수익의 지역 환원이라는 두 가지 목표를 동시에 달성하겠다는 전략이다.마을 단위 참여형 사업도 확대한다. 군은 마을 태양광과 영농형 태양광, 햇빛소득마을 사업을 통해 주민이 직접 발전사업에 참여하고 수익을 공유하는 구조를 구축한다. 특히 농지 위에 태양광 설비를 설치하고 농업을 병행하는 영농형 태양광을 도입해 농가 소득 다각화와 농지 보전의 이중 효과를 노린다.이와 함께 무안형 이익공유제와 에너지 협동조합 설립을 통해 발전 수익이 외지로 유출되지 않도록 제도적 장치도 마련한다. 주민이 사업 운영에 직접 참여하는 협동조합 방식으로 투명성과 지속 가능성을 높이고, 지역 내 선순환 구조를 강화할 방침이다.에너지 복지도 강화한다. 무안군은 신재생에너지 융복합 지원사업을 확대해 주택과 공공시설에 태양광, 태양열, 지열 설비 설치를 지원하고, 에너지 취약계층을 대상으로 연탄·LPG 배관 교체·LED 조명 보급 등 생활 밀착형 지원 정책을 병행 추진한다.군 관계자는 "기후 위기 대응과 에너지 전환은 선택이 아닌 필수"이며 "햇빛과 바람이라는 지역 자원을 군민의 소득과 복지로 연결해, 에너지가 연금이 되는 지속 가능한 농촌 모델을 만들어 가겠다"고 말했다.