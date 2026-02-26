닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
전국 대전

수자원공사, 아태 물·기후 협력 플랫폼 가동

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260226010007874

글자크기

닫기

대전 이진희 기자

승인 : 2026. 02. 26. 11:09

[사진] AWC-UNESCAP MOA 체결
25일 태국 방콕 유엔 콘퍼런스센터에서 수자원공사가 의장기관으로 활동 중인 아시아물위원회(AWC)와 유엔 아시아·태평양 경제사회위원회(UNESCAP) 간 아태지역 물·기후변화 대응력 강화를 위한 합의각서(MOA) 체결 뒤 주요 참석자들이 기념사진을 촬영하고 있다. 오른쪽 네 번째부터 조용덕 수자원공사 글로벌사업본부장, 아드난 H. 알리아니(Adnan H. Aliani) 아시아·태평양 경제사회위원회 전략·프로그램 관리국 국장. /수자원공사
한국수자원공사가 의장기관으로 활동 중인 아시아물위원회를 중심으로 유엔 산하 최대 규모 지역 기구와 전략적 파트너십을 구축했다.

아시아물위원회는 지난 25일 현지시각 태국 방콕 유엔 콘퍼런스센터에서 유엔 아시아·태평양 경제사회위원회와 물·기후변화 대응력 강화를 위한 합의각서를 체결했다.

이번 협약은 유엔 아시아·태평양 경제사회위원회가 물 분야 다자 협의체와 체결한 첫 전략적 파트너십이다.

53개 회원국 정부가 참여하는 정책 협력 네트워크와 27개국 181개 전문 기관으로 구성된 실행 중심 협력체계가 연계됐다.

아시아·태평양 지역은 세계 인구의 약 60%가 거주한다. 기후변화로 가뭄과 홍수 등 복합 수재해 위험이 커지고 있다.

양 기관은 물안보를 공동 핵심 의제로 설정했다. 안정적 용수 공급과 재해 예방을 아우르는 통합 대응체계 구축에 협력한다. 향후 3년간 물·기후 공동 프로젝트 개발과 이행을 추진한다.

수자원과 기후변화 연계 연구보고서 등 지식 산출물도 공동 제작한다. 회원국 대상 역량 강화 프로그램도 운영한다. 정책 수립과 사업 실행을 연계한 물·기후 협력 플랫폼을 가동한다.

수자원공사는 아시아물위원회 설립을 주도해 왔다. 의장기관으로 한국 물관리 기술과 글로벌 의제를 연결해 왔다. 지난해에는 유엔환경계획으로부터 공식 파트너 기구로 인증받았다.

이번 협약으로 협력 범위는 동남아시아와 중앙아시아를 넘어 태평양 도서국까지 확대된다.

국내 물 산업 기업의 아태지역 정부·공공기관과 공식 협력 채널도 넓어진다. 다자 개발 협력과 글로벌 프로젝트 참여 기회가 확대될 전망이다.

조용덕 수자원공사 글로벌사업본부장은 "이번 협약을 계기로 아태지역 물안보 협력 기반이 강화될 것으로 기대한다"며 "수자원공사는 아시아물위원회 의장기관으로서 우리 물 산업의 해외 진출을 지원하는 전략적 거점 역할을 강화해 나가겠다"고 말했다.
이진희 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

[단독]‘국가 전력량’ 넘어 폭주하는 AI데이터센터…‘국민 절반’ 전기 삼킨다

[단독]매일 물 1.2억ℓ씩…지역 주민 ‘생존 경쟁’ 떠미는 AI데이터센터

김정은 “한국, 동족이라는 범주서 영원히 배제...가장 ‘적대적 국가’”

AI가 의도까지 파악해 제안… 앱 접속 않고도 택시 호출까지

[갤럭시 언팩] ‘갤S26’ AI에 환호성 터졌다…케데헌 ‘매기 강’도 깜짝 방문

엔비디아 또 ‘사상 최대’…서학개미 웃었다, 분기 매출 681억달러 돌파

엔비디아, 4분기 매출 98조원 ‘사상 최대’…“AI 거품 우려 잠재워”

지금 뜨는 뉴스

삼겹살데이 앞둔 대형마트…또 ‘10원 전쟁’ 불붙었다

이번주 ‘갤S26’ 사전예약…통신사 ‘지원금 눈치싸움’ 시작

벌써 네쌍 결혼 시킨 ‘나는 절로’…이번엔 고창 선운사

[시승기] 완벽한 ‘일상탈출’… 아웃도어 SUV의 재해석

운명전쟁 49, 순직소방공무원 희생 ‘예능화’ 했다 발칵