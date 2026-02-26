목포시, 일상 공간까지 확장된 치매 돌봄…가게 문턱 낮춘 ‘생활밀착 안전망’

일상 속 상점까지 돌봄망 편입…민관 동행으로 치매친화 환경 확장

1.치매친화도시 발걸음…목포시, 치매안심가맹점 현판식 개최(하당보건지소) 0 목포시 치매안심센터와 뉴세브란스약국 관계자들이 치매안심가맹점 지정 현판을 들고 지역사회 치매 안전망 확대의 출발을 알리고 있다./목포시보건소

전남 목포시가 치매 대응 정책의 무게중심을 '기관 중심 관리'에서 '생활권 중심 보호'로 옮기고 있다. 약국과 카페 등 시민 일상과 맞닿은 공간을 치매 안전망으로 편입시키며 지역사회 전반의 대응 역량을 끌어올리는 전략이다.26일 목포시 치매안심센터에 따르면 지난 25일 수문로에 위치한 뉴세브란스약국에서 치매안심가맹점 현판을 전달하고 민간 업소와의 협력 체계를 공식화했다. 올해 새로 동참한 곳은 뉴세브란스약국, 호남약국, 빽다방 목포역점 등 3곳이다. 이로써 지역 내 치매안심가맹점은 12개로 늘었다.치매안심가맹점은 종사자가 치매 이해 교육을 이수하고, 치매 환자나 가족이 방문했을 때 배회·길 잃음 등 위기 상황에 적절히 대응하도록 돕는 역할을 맡는다. 단순한 홍보성 지정이 아니라, 현장 대응 매뉴얼 숙지와 신고·연계 체계 참여가 전제된다.목포시는 고령 인구 비중이 지속적으로 높아지는 상황에서 치매 관리 역시 보건소 울타리를 넘어야 한다는 판단을 내렸다. 약국은 복약 상담과 건강 정보 접근성이 높고, 카페는 유동 인구가 많은 만큼 위기 상황을 조기에 포착할 수 있는 접점이라는 점에 주목했다.정미미 하당보건지소장은 "치매안심가맹점은 지역 상점이 단순한 영업 공간을 넘어 치매 환자와 가족을 배려하는 지역사회 돌봄 거점으로 중요한 역할을 하게 된다" 며 "앞으로도 민간과의 협력을 지속적으로 확대해 치매 친화적 지역사회 조성에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.목포시 치매안심센터는 가맹점 확대와 함께 치매파트너 양성, 인식 개선 캠페인, 가족 지원 프로그램을 병행할 방침이다.특히 배회 어르신 조기 발견 체계를 강화하고, 지역 상권과 연계한 신고·연락 네트워크를 촘촘히 구축한다는 계획이다.행정 주도의 단일 사업을 넘어, 민간 참여를 제도화한 생활밀착형 모델이 안착할지 주목된다. 치매를 더 이상 개인이나 한 가정의 부담으로 한정하지 않고, 우리 모두가 함께 보듬어야 할 공동체적 과제로 바라보는 인식의 확장이 무엇보다 중요하다는 목소리가 나온다.