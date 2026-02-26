광주은행, 상생경영 실천…소상공인 경영컨설팅 1천건 돌파

마케팅·경영진단 등 소상공인 종합 지원

광주은행 0 광주은행 소상공인 포용금융센터 전경./광주은행

광주은행은 포용금융센터가 운영 중인 '소상공인 경영컨설팅' 사업이 누적 1000건을 돌파하며 지역 밀착형 금융지원의 사례로 자리매김했다고 26일 밝혔다.경기 불황 장기화와 급변하는 소비 트렌드 속에서 경영난을 겪는 소상공인을 지원하기 위해 추진된 이번 사업은 지난 5년간 총 1000여 명을 대상으로 맞춤형 컨설팅을 제공해 왔다. 단순한 이론 전달을 넘어 현장에서 즉시 적용 가능한 실질적 개선 방안을 제시하는 데 중점을 두고 운영해 온 점이 특징이다.컨설팅은 △마케팅 △경영진단 △전문분야(세무·법률) △점포운영 등 4대 분야로 구성돼 소상공인의 주요 애로사항을 종합적으로 지원한다.마케팅 분야에서는 온라인 판로 개척과 SNS 홍보 전략, 배달 플랫폼 활용 방안 등을 제시하고, 경영진단 분야에서는 수익 구조 분석을 통해 비용 절감과 중장기 성장 전략 수립을 돕는다. 세무·법률 분야에서는 절세 전략과 기초 교육을 제공하며, 점포운영 분야에서는 매장 동선 설계, 재고 관리, 고객 서비스(CS) 개선 등 실무 중심의 컨설팅을 진행한다.특히 광주은행 포용금융센터 컨설팅은 '현장 밀착형 지원'이다. 전문 컨설턴트가 직접 사업장을 방문해 경영상 문제를 진단하고, 현장에서 즉시 적용 가능한 해결책을 제시함으로써 실질적인 경영 개선 효과를 높이고 있다. 최근에는 디지털 환경 변화에 대응하기 위해 온라인 마케팅과 세무·법률 상담을 강화하는 등 지원 범위를 지속적으로 확대하고 있다.이 같은 성과는 대외적으로도 인정받았다. 광주은행은 은행연합회가 주관한 '은행권 자영업자·소상공인을 위한 경영컨설팅 우수사례 발표회'에서 3년 연속 우수사례로 선정됐으며, 금융감독원이 개최한 '2025년도 포용·상생금융 시상식'에서는 '자영업자 경영컨설팅' 부문에서 지방은행 중 유일하게 기관 포상을 수상했다.해당 사업은 경영 개선 의지가 있는 소상공인이라면 누구나 신청 가능하며, 필요 시 금융지원 상담과 연계해 실질적인 경영 안정 효과를 도모할 수 있다. 상담 신청은 가까운 광주은행 영업점을 통해 가능하고, 전문 컨설턴트가 순차적으로 사업장을 방문해 맞춤형 컨설팅을 제공한다.정일선 광주은행장은 "어려운 시기일수록 현장에서 체감할 수 있는 지원이 무엇보다 중요하다"며 "앞으로도 소상공인의 지속 가능한 성장을 돕는 지역 대표 금융기관으로서 상생금융 실천을 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다.