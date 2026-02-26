세종시 행·재정적 문제 해결 되나…총리실 직속 TF 만든다

김민석 총리, 최민호 시장 어려움 설명에 전격 제안

최민호 시장 브리핑 0 최민호 세종시장이 세종시 문제해결을 위한 국무총리 TF설치 사실을 알리고 있다./최정현 기자

행정중심도시로서의 특수한 상황에서 행·재정적 문제를 안고 있는 세종시를 위한 국무총리실 직속 TF가 설치된다.이는 25일 김민석 국무총리 주재로 열린 세종시지원위원회에서 최민호 세종시장이 문제 해결의 필요성을 설명한 후 김 총리가 전격 제안하며 이뤄지게 됐다.최 시장은 지금까지 세종시가 기초와 광역 사무를 동시에 수행하는 특유의 단층제 행정 체계로 인한 업무 과부하, 인력난 문제를 겪어온 사실을 설명하며 이를 타개하기 위해서는 △시 관할 구역 내 행정구 설치 근거 마련 △자치조직권 확대 등 실질적 행정 특례 신설이 시급하다는 사실을 알렸다.특히, 지난해 기준 세종시의 보통교부세는 1159억 원으로 인근 공주시 4043억원, 유사 규모인 원주시 4786억원의 4분의 1 수준에 불과한 점도 재차 강조했다.이뿐 아니라 국가에서 이관받은 시설물의 유지관리비는 지난해 기준 1285억원으로 이미 교부세 규모를 추월했고 2030년에는 2000억원을 넘어설 것으로 전망돼 시의 재정적 압박이 되고 있다는 사실을 역설했다.결정적으로 최 시장은 "행안부에 세종시 재정문제를 해결하기 위한 TF를 만드는 것을 검토해 달라"고 요청했고, 김 총리는 "차라리 총리실에 TF를 만들자"며 적극적인 해결 의지를 나타냈다.세종시는 시의 행·재정적 문제 해결을 위한 그간의 세종시지원 회의가 행안부 소속에서 국무총리실 소속 TF로 격상됨에 따라 행정수도로서 손색없는 제도적 완비를 이룰 수 있도록 총력을 기울이겠다는 입장이다.