[포토] 전성수 서초구청장, 고터·세빛 관광특구 글로벌 도약 위한 ‘민·관 네트워크 간담회’ 개최

고터·세빛 관광특구 글로벌화 민·관 네트워크 간담회1 0 전성수 서초구청장이 26일 서울 서초구 래미안 원베일리 지역문화센터에서 열린 고터·세빛 관광특구 지정 2년 글로벌 관광지로 도약을 위한 '민·관 네트워크 간담회'에서 인사말을 하고 있다.

고터·세빛 관광특구 글로벌화 민·관 네트워크 간담회4 0 26일 서울 서초구 고터·세빛 관광특구에서 열린 글로벌 관광지로 도약을 위한 '민·관 네트워크 간담회'에 앞서 고터·세빛 관광특구협의회, 문화관광해설사, 서초 청년 팝콘(팝업콘소시엄), 서초 청년작가 등 참석자들이 서초 전문 문화관광해설사와 함께 도보투어를 하며 관광객의 시선으로 특구를 둘러보고 있다.

고터·세빛 관광특구 글로벌화 민·관 네트워크 간담회 0 26일 서울 서초구 고터·세빛 관광특구를 찾은 시민들이 서울의 24시간 벽화거리를 걷고 있다.

고터·세빛 관광특구 글로벌화 민·관 네트워크 간담회3 0 26일 서울 서초구 고터·세빛 관광특구에서 열린 글로벌 관광지로 도약을 위한 '민·관 네트워크 간담회'에 앞서 한 참가자가 피카소 벽화 앞에서 사진을 찍고 있다.

고터·세빛 관광특구 글로벌화 민·관 네트워크 간담회 0 26일 서울 서초구 고터·세빛 관광특구에서 열린 글로벌 관광지로 도약을 위한 '민·관 네트워크 간담회'에 앞서 고터·세빛 관광특구협의회, 문화관광해설사, 서초 청년 팝콘(팝업콘소시엄), 서초 청년작가 등 참석자들이 서초 전문 문화관광해설사와 함께 도보투어를 하며 관광객의 시선으로 특구를 둘러보고 있다.

고터·세빛 관광특구 글로벌화 민·관 네트워크 간담회 0 전성수 서초구청장이 26일 서울 서초구 래미안 원베일리 지역문화센터에서 열린 고터·세빛 관광특구 지정 2년 글로벌 관광지로 도약을 위한 '민·관 네트워크 간담회'에서 참석자들의 아이디어를 경청하고 있다.

고터·세빛 관광특구 글로벌화 민·관 네트워크 간담회 0 전성수 서초구청장이 26일 서울 서초구 래미안 원베일리 지역문화센터에서 열린 고터·세빛 관광특구 지정 2년 글로벌 관광지로 도약을 위한 '민·관 네트워크 간담회'에서 참석자들의 아이디어에 박수를 보내고 있다.

고터·세빛 관광특구 글로벌화 민·관 네트워크 간담회 0 전성수 서초구청장이 26일 서울 서초구 래미안 원베일리 지역문화센터에서 열린 고터·세빛 관광특구 지정 2년 글로벌 관광지로 도약을 위한 '민·관 네트워크 간담회'에서 참석자들과 기념촬영을 하고 있다.

전성수 서초구청장이 26일 서울 서초구 래미안 원베일리 지역문화센터에서 열린 고터·세빛 관광특구 지정 2년 글로벌 관광지로 도약을 위한 '민·관 네트워크 간담회'에서 인사말을 하고 있다. 이날 간담회에는 고터·세빛 관광특구협의회, 문화관광해설사, 서초 청년 팝콘(팝업콘소시엄), 서초 청년작가 등 약 50여 명이 참석해 관광특구의 미래 발전 방향을 논의했다.특히 참석자들은 간담회에 앞서 서초 문화관광해설사의 전문 해설과 함께 고터·세빛 관광특구 일대를 다함께 걸으며 주요 관광자원과 동선, 방문객 이용 행태 등 관광특구의 현 상황을 직접 확인하고 공유했다. 또한 지난해 추진한 거리조성 사업으로 새롭게 정비된 공간의 변화를 함께 확인하고, 고속터미널에서 반포한강공원까지 관광객이 보다 편리하게 이동할 수 있도록 구축한 안내체계를 현장에서 직접 점검·체험했다. 이후 진행된 간담회에서는 관광객 체류시간 확대를 위한 콘텐츠 발굴을 중심으로, 겨울철 관광 비수기 활성화 전략과 지하공공보행통로를 활용한 실내형 관광 콘텐츠 운영 방안 등 실행 가능한 과제를 놓고 구체적으로 논의했다.전성수 서초구청장은 "오늘 간담회는 회의실에서만 논의하는 방식이 아니라, 현장을 함께 걸으며 관광특구의 현재를 공유하는 것에서 출발했다"며 "현장에서 나온 아이디어를 토대로 체류형 콘텐츠를 강화하는 한편, 민과 관이 긴밀히 협력해 고터·세빛 관광특구를 함께 가꿔 나가며 글로벌 관광지로 도약시키겠다"고 말했다.