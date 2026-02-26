전남 서남권 청년 유출 대응 정책토론회…통합 청년정책 필요성 공감

무안·목포·신안 생활권 단위 청년정책 설계 논의

청년정책 설계와 안정적 예산 지원 필요성 강조

전남도의회 0 전남 서남권 청년 유출 대응 정책토론회 좌장을 맡은 나광국 의원(무안2·더불어민주당)이 토론회를 주재하고 있다./이명남 기자

전남도의회 0 전남 서남권 청년 유출 대응 정책토론회에 참석한 관계자들이 단체 기념촬영을 하고 있다./이명남 기자

전남도의회가 서남권 청년 유출에 대응하기 위한 정책 토론회를 열어 눈길을 끌고 있다.전남도의회는 26일 오후 2시 도의회 초의실에서 나광국 의원의 주최로 '전남 서남권 청년 유출 대응 정책토론회'를 개최하고, 무안·목포·신안 지역 청년 유출의 원인 분석과 실효성 있는 정책 대안 마련에 나섰다.이번 토론회는 서남권 청년 유출의 현황을 실증적으로 진단하고, 생활권 단위의 통합 청년정책 설계와 제도화 방안을 논의하기 위해 마련됐다.좌장을 맡은 나광국 의원(무안2·더불어민주당)은 인사말에서 "서남권 청년의 삶은 이미 행정 경계를 넘어 하나의 생활권으로 연결돼 있다"며 "이번 토론회가 단순한 진단을 넘어 실질적인 정책 설계와 제도화로 이어지는 출발점이 되길 바란다"고 말했다.주제 발표에 나선 국립목포대학교 유천·류도암·박성현 교수에 따르면, 무안·목포·신안 청년의 60%가 이 지역을 단일 생활권으로 인식하고 있었으나, 65.9%는 타 지역 이주를 고려하고 있는 것으로 나타났다. 주요 이유로는 일자리와 문화 인프라 부족이 꼽혔으며, 자신에게 해당하는 청년정책을 알지 못하는 비율도 40%를 넘었다. 특히 3개 시·군이 유사한 정책을 각각 운영하면서 예산 낭비와 정책 체감도 저하라는 악순환이 반복되고 있다는 점도 문제로 지적됐다.교수진은 이에 대한 대안으로 생활권 단위의 통합 청년정책 설계와 단계적 실행 로드맵을 제시하고, 전라남도 청년 기본 조례 개정과 3개 시·군 공동 조례 제정, 안정적 예산 지원의 필요성을 강조했다.종합 토론에는 정혜정 전남도 청년희망과장, 김봉성 무안군의원, 최지선 목포시의원, 청년활동가 정소혜 대표가 참여했다. 토론자들은 시·군별로 분절된 정책 구조로는 청년 유출 대응에 한계가 있다는데 의견을 같이하며, 서남권 청년 기금 조성, 공동 지원 플랫폼 구축, 정책 결정 과정에 청년 참여 제도화 등의 필요성을 제기했다. 아울러 산업·일자리·주거·교육 정책을 통합 연계해 청년 정착 기반을 구축해야 한다는 제안도 나왔다.나광국 의원은 "오늘 논의를 통해 서남권 청년 정책은 행정 경계를 넘어 통합적으로 설계돼야 한다는 공감대가 형성됐다"며 "조례 제·개정과 플랫폼 구축 등 논의된 과제들이 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 적극 노력하겠다"고 밝혔다.