[포토] 서초구, 고터·세빛 관광특구 글로벌 도약 위한 도보투어 진행

고터·세빛 관광특구 글로벌화 민·관 네트워크 간담회1 0 26일 서울 서초구 고터·세빛 관광특구에서 열린 글로벌 관광지로 도약을 위한 '민·관 네트워크 간담회'에 앞서 고터·세빛 관광특구협의회, 문화관광해설사, 서초 청년 팝콘(팝업콘소시엄), 서초 청년작가 등 참석자들이 서초 전문 문화관광해설사와 함께 도보투어를 하며 관광객의 시선으로 특구를 둘러보고 있다.