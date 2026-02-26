닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
전국 메트로

[포토] 서초구, 고터·세빛 관광특구 글로벌 도약 위한 도보투어 진행

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260226010008117

글자크기

닫기

정재훈 기자

승인 : 2026. 02. 26. 16:31

고터·세빛 관광특구 글로벌화 민·관 네트워크 간담회1
26일 서울 서초구 고터·세빛 관광특구에서 열린 글로벌 관광지로 도약을 위한 '민·관 네트워크 간담회'에 앞서 고터·세빛 관광특구협의회, 문화관광해설사, 서초 청년 팝콘(팝업콘소시엄), 서초 청년작가 등 참석자들이 서초 전문 문화관광해설사와 함께 도보투어를 하며 관광객의 시선으로 특구를 둘러보고 있다.
26일 서울 서초구 고터·세빛 관광특구에서 열린 글로벌 관광지로 도약을 위한 '민·관 네트워크 간담회'에 앞서 고터·세빛 관광특구협의회, 문화관광해설사, 서초 청년 팝콘(팝업콘소시엄), 서초 청년작가 등 참석자들이 서초 전문 문화관광해설사와 함께 도보투어하며 관광객의 시선으로 특구를 둘러보고 있다.

고터·세빛 관광특구 글로벌화 민·관 네트워크 간담회2
26일 서울 서초구 고터·세빛 관광특구에서 열린 글로벌 관광지로 도약을 위한 '민·관 네트워크 간담회'에 앞서 고터·세빛 관광특구협의회, 문화관광해설사, 서초 청년 팝콘(팝업콘소시엄), 서초 청년작가 등 참석자들이 서초 전문 문화관광해설사와 함께 도보투어를 하며 관광객의 시선으로 특구를 둘러보고 있다.
고터·세빛 관광특구 글로벌화 민·관 네트워크 간담회
26일 서울 서초구 고터·세빛 관광특구를 찾은 시민들이 피카소 벽화거리를 걷고 있다.
고터·세빛 관광특구 글로벌화 민·관 네트워크 간담회
26일 서울 서초구 고터·세빛 관광특구에서 열린 글로벌 관광지로 도약을 위한 '민·관 네트워크 간담회'에 앞서 고터·세빛 관광특구협의회, 문화관광해설사, 서초 청년 팝콘(팝업콘소시엄), 서초 청년작가 등 참석자들이 서초 전문 문화관광해설사와 함께 도보투어를 하며 관광객의 시선으로 특구를 둘러보고 있다.
고터·세빛 관광특구 글로벌화 민·관 네트워크 간담회
26일 서울 서초구 고터·세빛 관광특구를 잇는 지하 공공보행통로에서 반포대교 하부 잠수교가 보이고 있다.
고터·세빛 관광특구 글로벌화 민·관 네트워크 간담회
26일 서울 서초구 고터·세빛 관광특구에서 열린 글로벌 관광지로 도약을 위한 '민·관 네트워크 간담회'에 앞서 고터·세빛 관광특구협의회, 문화관광해설사, 서초 청년 팝콘(팝업콘소시엄), 서초 청년작가 등 참석자들이 서초 전문 문화관광해설사와 함께 도보투어하며 관광객의 시선으로 특구를 둘러보고 있다.
정재훈 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기