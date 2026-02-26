[포토] 서초구, 고터·세빛 관광특구 글로벌 도약 위한 도보투어 진행

|고터·세빛 관광특구 글로벌화 민·관 네트워크 간담회1
|26일 서울 서초구 고터·세빛 관광특구에서 열린 글로벌 관광지로 도약을 위한 '민·관 네트워크 간담회'에 앞서 고터·세빛 관광특구협의회, 문화관광해설사, 서초 청년 팝콘(팝업콘소시엄), 서초 청년작가 등 참석자들이 서초 전문 문화관광해설사와 함께 도보투어를 하며 관광객의 시선으로 특구를 둘러보고 있다.
26일 서울 서초구 고터·세빛 관광특구에서 열린 글로벌 관광지로 도약을 위한 '민·관 네트워크 간담회'에 앞서 고터·세빛 관광특구협의회, 문화관광해설사, 서초 청년 팝콘(팝업콘소시엄), 서초 청년작가 등 참석자들이 서초 전문 문화관광해설사와 함께 도보투어하며 관광객의 시선으로 특구를 둘러보고 있다.
|26일 서울 서초구 고터·세빛 관광특구를 찾은 시민들이 피카소 벽화거리를 걷고 있다.
|26일 서울 서초구 고터·세빛 관광특구를 잇는 지하 공공보행통로에서 반포대교 하부 잠수교가 보이고 있다.
- 정재훈 기자
