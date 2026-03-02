닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
국제 중동·아프리카

중동 군사 충돌 확산…아부다비·두바이 등 주요 허브 공항 및 민간 시설 타격

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260302010000197

글자크기

닫기

이정은 기자

승인 : 2026. 03. 02. 10:40

국제 사절단 입주 단지 파편 추락…여성 1명, 어린이 경상
중동 3대 허브 공항 동시 마비…이란 영공 봉쇄에 전 세계 수만 명 고립
Emirates Iran US Israel <YONHAP NO-0020> (AP)
1일(현지시간) 아랍에미리트(UAE) 두바이에 대한 이란의 공격으로 UAE 샤르자 산업 지구의 한 창고에서 검은 연기 기둥이 피어오르고 있다./AP 연합
미국과 이스라엘의 이란 공습에 따른 보복 공격이 격화되면서, 중동의 핵심 경제·교통 허브인 아랍에미리트(UAE)와 카타르 등 걸프 국가들이 직접적인 타격을 입고 있다. 이번 사태로 중동 영공이 봉쇄되면서 글로벌 항공 및 물류 네트워크에 사상 초유의 마비 상태가 발생했다.

로이터통신에 따르면 1일(현지시간) UAE 주 정부 매체는 요격된 드론 파편이 아부다비의 랜드마크 중 하나인 에티하드 타워 복합단지 외벽에 충돌했다고 발표했다. 이 단지는 이스라엘 대사관을 비롯해 여러 국가의 국제 사절단이 입주해 있는 곳으로, 파편 추락 과정에서 여성 한 명과 어린이가 경상을 입었다. 요격 당시 발생한 강력한 폭발음은 아부다비 전역에 들릴 정도로 위력적이었다고 로이터는 전했다.

두바이에서도 요격된 미사일 및 드론 파편이 주택가로 떨어져 2명이 부상했으며, 두바이의 랜드마크인 버즈 알 아랍 호텔과 인공섬 팜 주메이라 역시 밤사이 이어진 공격으로 피해를 입었다.

로이터에 따르면 중동의 3대 항공 허브인 두바이, 아부다비, 도하 공항이 폐쇄되거나 운영이 엄격히 제한되면서 전 세계 항공 일정은 이틀째 마비 상태다.

러시아-우크라이나 전쟁으로 이미 이란·이라크 영공의 의존도가 높아진 상황에서, 이들 경로마저 차단되자 항공사들은 더 길고 비용이 많이 드는 우회로를 찾아야 하는 처지에 놓였다.

에미레이트 항공과 카타르 항공은 모든 운항을 중단했으며, 루프트한자 등 글로벌 항공사들도 3월 8일까지 중동행 노선 취소를 연장하며 프랑크푸르트, 발리, 카트만두 등지에서 수만 명의 승객이 고립됐다.

분석가들은 중동의 3대 환승 허브가 동시에 24시간 이상 폐쇄된 것은 유례없는 일이라고 평가했다.

항공기 추적 서비스 플라이트레이더24에 따르면, 이란 영공 폐쇄는 최소 3일까지 연장됐으며 중동 전역에서 수천 편의 항공편이 영향을 받았다. 전문가들은 영공이 재개되더라도 전 세계에 흩어진 승무원과 항공기를 재배치하는 과정이 매우 복잡해, 정상화까지는 상당한 시일이 걸릴 것으로 내다보고 있다.
이정은 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

미·이스라엘 대이란 공습 이틀째…미군 전사·이란 학교 참사 등 인명 피해 ‘눈덩이’

‘포스트 하메네이’ 격랑의 이란… 수뇌부 궤멸 속 ‘후계 선출·대화 신호’ 교차

트럼프 “하메네이 사망, 이제는 정권 교체의 시간”... 이란 군부에 “면책인가 죽음인가” 최후통첩

이란 호르무즈 해협 봉쇄 위기... 원유 70% 의존하는 한국 에너지 안보 비상

하메네이 사망에 파키스탄서 격렬한 항의 시위…최소 22명 사망

워너 품에 안은 파라마운트, ‘승자의 저주’ 피해갈까

유해란, 싱가프로서 또 톱10 성공…HSBC 6위 마무리

지금 뜨는 뉴스

[카드뉴스] 디저트 먹고 인생샷…서울 근교 대형카페 9곳

[시승기] “나, 미니야!”…전기차 ‘에이스맨 SE’의 반전 매력

몸과 마음이 평온해지는 시간 ‘볼보 XC90 B6 울트라’

최현석 쵸이닷 “과도한 노출 자제”…온라인 갑론을박

“커피야, 흑맥주야?”…스타벅스 에어로카노 뭐길래