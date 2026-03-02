안양시, 청년 주거·일자리 71개 사업에 486억 투자

임대주택-자율예산제-맞춤형 취업상담 등 지원

평촌스마트스퀘어 전경02 0 안양시 전경.

경기 안양시가 올 한해도 청년들을 위한 주거·일자리·창업·문화복지·소통참여 등 총 71개 사업을 추진한다.2일 시에 따르면 청년정책 종합추진계획은 청년의 생활안정 및 자립기반 확보, 지역 정주여건 강화, 정책참여 확대 등을 위해 매년 수립 및 추진하는 시행계획으로, 올해는 '안양, 청년의 미래와 성장을 키우다'라는 비전 아래 지속 가능한 청년친화도시 실현을 목표로 486억원의 예산이 투입된다.특히 시는 청년 주거 안정을 위한 사업들을 강화하는데, 올해 초 호계온천주변지구 79세대에 이어 냉천지구 청년임대주택 공급에도 총력을 기울일 예정이다.또 시는 이사비 및 중개수수료를 최대 50만원까지 지원하는 '청년가구 이사비 지원'도 지난해에 이어 올해도 지속 추진한다.아울러 주거비 부담을 덜어주는 청년 전·월세 보증금 대출이자 지원, 청년 월세 지원, 다둥이네 보금자리 지원, 신혼부부 주택매입 및 전세자금 대출이자 지원도 지속된다.일자리·창업 분야에서는 구직자가 시 협력기관, 민간위탁 기관에서 관심 있는 분야의 업무를 체험하는 '청년구직자 직장체험', 여성 청년을 위한 유형별 상담 및 취업 상담을 제공하는 '청년여성특화 취업 및 커리어코칭', 창업에 관심 있는 후기 청소년을 대상으로 창업 준비 및 인턴십도 운영한다.문화·복지 분야에서는 고립·은둔 상황에 처한 청년에게 일상 회복과 자립에 도움을 주는 '안양시 고립?은둔 청년지원' 사업을 안양청년1번가에서 지속적으로 추진하며, 일·가정 양립 보육지원 등에도 총력을 기울일 예정이다.소통·참여 분야에서는 청년들의 생애 및 경력 설계 프로그램인 '청년 라이프코칭 프로젝트'와 부서 간 칸막이 제거와 정책 협력을 통한 효과성 향상을 도모하는 '청년정책 실무추진단 운영'을 새롭게 추진한다.시 관계자는 "청년정책은 지역의 인구구조 변화와 고용 여건 등을 고려해 추진하는 중요한 정책 "이라며 "청년의 주거·일자리·참여 기반을 강화할 수 있도록 관련 사업을 지속 점검하겠다"고 말했다.