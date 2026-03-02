영국·프랑스·독일, 이란의 보복 공격 규탄…물리적 대응 시사

중동국가 상대 미사일·드론 공격 중단 촉구

"공격 발원지 파괴 위해 방어 조치 취할 것"

영프독 0 왼쪽부터 키어 스타머 영국 총리, 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령, 프리드리히 메르츠 독일 총리./AFP·로이터·AP 연합

영국, 프랑스, 독일은 1일(현지시간) 중동 국가들에 대한 이란의 공습을 중단하기를 촉구하며 필요할 경우 이란에 대해 '방어적 조치'를 포함한 물리적 대응에 나설 수 있다고 경고했다.이란은 최근 미군과 이스라엘군으로부터 공격을 받은 후 중동 지역의 미군 기지를 겨냥해 보복 공격에 들어갔다.이들 3개국 정상들은 이날 공동성명을 통해 "미국과 이스라엘의 초기 군사 작전에 관여하지 않았던 국가들을 포함해 역내 국가들을 상대로 이란이 감행한 무차별적이고 과도한 미사일 공격에 경악했다"고 밝혔다고 AFP통신이 보도했다.이어 "이란의 무모한 공격은 우리의 가까운 동맹국들을 겨냥한 것으로, 이 지역 전역에서 우리 군 장병들과 민간인들을 위협하고 있다"며 "우리는 이란이 이를 즉각 중단하기를 촉구한다"고 강조했다.성명에서 정상들은 "이 지역에서 우리와 동맹의 이익을 보호하기 위한 조치를 취할 것"이라며 "우리는 이란의 미사일 및 드론 발사 능력을 그 발원지에서 파괴하기 위한 비례적인 방어 조치를 취할 것"이라고 예고했다.그러면서 이 사안을 두고 미국을 비롯한 지역 동맹국들과 협력하기로 합의했다고 덧붙였다.DPA통신에 따르면 이들 정상은 전날 성명에서도 "우리는 역내 국가들에 대한 이란의 공격을 강력히 규탄한다"며 "이란은 무차별적인 군사 공격을 자제해야 한다"고 밝혔다.그들은 미국과 이스라엘이 단행한 군사 공격에는 동참하지 않았다면서 "우리는 이란 지도부와의 협상 재개를 통해 해결책을 모색할 것을 촉구한다"며 "궁극적으로 이란 국민이 미래를 스스로 결정할 수 있도록 해야 한다"고 말했다.성명에서는 영국, 프랑스, 독일이 이란 정권에 핵 프로그램을 종료하고 탄도미사일 프로그램을 제한할 것을 일관되게 요청해 왔다고 설명했다.