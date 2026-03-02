대전충남통합 보류에 여야 “매향(買鄕)” 주장하며 책임공방

민주당 " '매향5적'은 사죄해야" 항의·천막농성

국민의힘 "매향은 민주당…병오7적 규탄" 맞서

더불어민주당 통합무산 규탄 0 더불어민주당 대전시당이 대전충남통합 좌절에 대해 규탄 및 결의대회를 하고 있다./대전시 정치부 기자단

국민의힘 대전시당 규탄 0 국민의힘 대전시의회 의원들이 더불어민주당의 '매향' 발언에 규탄하고 있다./대전시 정치부 기자단

"충남 발전 가로막는 '매향5적' 사죄하라." "통합특별시 약칭 대전특별시로 충남 팔아먹는 '매향노' 사죄하라."대전충남 행정통합이 국회 법제사법위원회 문턱에서 보류되며 진척이 없자, 더불어민주당과 국민의힘 양 진영 간 책임공방이 펼쳐지며 '매향(賣鄕)'이 논쟁이 뜨겁다.민주당 충남도당과 대전시당은 "충남대전 통합을 가로막고 충남의 미래 발전을 가로막는 무책임한 국민의힘과 매향5적을 규탄한다"며 지난달 25일 기자회견을 시작으로 2일 현재 충남도청과 대전시청에서 천막농성을 벌이고 있다.이들이 말하는 매향5적은 국민의힘 장동혁 당대표, 김태흠 충남지사, 이장우 대전시장, 홍성현 충남도의회 의장, 조원휘 대전시의회 의장 등이다.민주당 측은 "행정통합을 먼저 추진해온 김태흠 지사와 이장우 시장이 결정적인 순간에 입장을 번복하며 내세운 논리는 '시금치에 깨소금이 없다'며 밥상을 뒤엎겠다는 격이다. 비상식적인 행태로 볼 수밖에 없다"며 반발하고 있다.이에 맞서 국민의힘 충남도당도 "통합시의 약칭을 '대전특별시'로 정해 충남의 정체성을 없애고 충남을 팔아먹으려 한 민주당이야말로 '진짜 매향노(賣鄕奴)'"라며 " 충남·대전 행정통합 특별법 보류의 본질을 왜곡한 정치 공세"라고 맹비난했다.이에 가세해 국민의힘 대전시당도 "대전 팔아먹는 지역 국회의원 등 민주당 병오7적을 규탄한다. 졸속 통합법의 날치기 통과 시도가 저지된 지난달 24일 이후, 시민의 뜻 그대로의 목소리를 낸 대전시와 대전시의회의 결정에 대해 민주당은 연일 맹비난을 퍼붓고 있다"며 "대전의 미래를 생각하는 사람이 누구인지 분명히 하고 오직 자신들의 일신영달과 선거에만 관심있는 민주당과 그 국회의원에게 경고한다"고 밝혔다.이같은 상황에서 김태흠 충남지사가 1일 자신의 페이스북을 통해 "진실게임 종지부를 찍자"며 '행정통합 끝장토론' 제안했다.김 지사는 "저는 대전·충남 행정통합의 최초 설계자"라며 "행정통합은 수도권 일극체제를 극복하고, 지방자치와 균형발전을 실현하기 위한 시대적 과제로, 그에 대한 철학과 소신은 한 번도 변한 적이 없다"고 말했다. 이어 "무엇이 진실이고, 누가 행정통합에 진정성이 있는지, 누가 선거공학으로 행정통합을 이용하고 있는지, 진실게임의 종지부를 찍자"고 강조했다.김 지사는 또 이재명 대통령에게 면담을 재요청하며 "행정통합에 대한 진정성이 조금이라도 남아 있다면, 우리 충남이 숙고해 준비했던 통합안 전부는 아니더라도 도민들께서 납득할 수 있는 수준의 안을 제시해 주기 바란다"고 덧붙였다.대전충남통합을 둘러싼 갈등과 분열을 당분한 지속될 전망으로, 이에 대한 책임소재는 6·3지방선거에서 지역민들에 의해 판가름 날 것으로 보인다.