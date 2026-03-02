中 “이란 공격, 美와 이스라엘의 국제법 위반” 강조

외교부 마오닝 대변인 주장

이란 최고 지도자 살해 규탄

공습 전 미 사전 통보 無 강조

clip20260302231940 0 마오닝 중국 외교부 대변인. 2일 열린 정례 뉴스 브리핑에서 미국과 이스라엘의 이란 공격을 국제법 위반이라고 주장했다./중국 외교부.

중국 정부가 미국과 이스라엘이 연합해 이란에 가한 공습과 관련, "국제법 위반"이라면서 양국에 대한 비판의 목소리를 이어갔다.마오닝(毛寧) 외교부 대변인은 2일 열린 정례 뉴스 브리핑에서 "미국과 이스라엘은 유엔(UN) 안전보장이사회의 승인 없이 이란에 군사 공격을 감행했다. 국제법을 위반했다"면서 "중국은 전쟁 확산이 주변국에 영향을 미치는 것에 대해 깊은 우려를 표한다"고 밝혔다. 이어 "중국은 걸프 지역 각국의 주권과 안전, 영토 보전도 충분히 존중받아야 한다고 생각한다"고 강조한 다음 "중국은 각국이 군사행동을 중단하고 전쟁의 불길이 더 이상 확산되는 것을 방지할 것을 촉구한다"고 덧붙였다.마오 대변인은 또 "이란 최고 지도자를 공격하고 살해한 것은 이란의 주권과 안보를 심각하게 침해한 행위이다. 유엔 헌장의 목적과 원칙, 국제관계 기본 준칙을 유린하는 행위이다. 중국은 이에 대해 단호히 반대하고 강력히 규탄한다"면서 이란 최고 지도자 아야톨라 알리 하메네이가 이번 공습으로 사망한 것에 대해서도 재차 비판했다.더불어 "우리는 군사행동을 즉각 중단하고 긴장 사태가 더욱 고조되는 것을 방지하면서 중동과 세계의 평화·안정을 공동으로 수호할 것을 촉구한다"고 주장했다.마오 대변인은 그러면서 "호르무즈 해협과 그 인근 해역은 중요한 국제 화물·에너지 무역 통로이다. 이 지역의 안전과 안정을 수호하는 것이 국제사회의 공동 이익에 부합한다"면서 호르무즈 해협 안정의 중요성도 강조했다 이외에 미국이 이번 공습 전이나 작전 도중 중국과 접촉이 있었는지 여부를 묻는 질문에는 "제가 말씀드릴 수 있는 것은 미국의 군사 행동과 관련해 중국은 사전에 통보받지 못했다는 것"이라고 말했다.이번 공습으로 인해 당초 이달 말 중국을 방문하기로 한 도널드 트럼프 미국 대통령의 방중 일정에 차질이 빚어질 가능성에 대해서는 "미중은 양국 정상의 상호활동에 대해 소통을 유지하고 있다"면서도 "구체적인 질문에 대해서는 현재 제가 제공할 수 있는 정보가 없다"고 선을 긋기도 했다.마오 대변인은 중국과 이란이 CM-302 초음속 미사일 구매 계약 체결에 근접했다는 보도와 관련해서도 "사실무근"이라고 주장한 다음 "책임 있는 대국으로서 중국은 일관되게 국제 의무를 이행하고 있다"고 대답했다. 이어 "중국은 악의적인 관련 선동에 반대한다"면서 "관련 방면에서는 긴장 완화에 도움이 되는 일을 더 많이 하기를 바란다"고 일부 언론에 대해서도 충고의 말을 건넸다.