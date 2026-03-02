왕이 中 외교부장,이란·佛·오만 외무와 연쇄 통화

중동 정세와 이란 문제 논의

중재국 역할 적극 부각

중동 전면전 막아야 주장

clip20260302234054 0 왕이 중국 당 중앙정치국 위원 겸 외교부장. 2일 이란과 오만, 프랑스 외무장관 등과 잇따라 가진 전화 통화를 통해 미국과 이스라엘을 강력 비판했다./신화통신.

왕이(王毅) 중국 당 중앙정치국 위원 겸 외교부장(장관·중앙외사공작위원회 판공실 주임 겸임)이 미국, 이스라엘과 이란의 군사 충돌로 긴장이 고조되는 와중인 2일 이란에 이어 프랑스, 오만 외무장관 등과 잇달아 가진 전화 통화를 통해 '중재자'로서의 존재감을 과시했다. 이에 이란과 오만, 프랑스 외무장관 등은 중국이 지역 긴장 완화에 긍정적인 역할을 하기를 기대한다는 입장을 피력했다.관영 신화(新華)통신의 2일 보도에 따르면 왕 위원 겸 부장은 이날 가장 먼저 아바스 아라그치 이란 외무장관과의 통화를 통해 최근 중동 정세에 대해 의견을 교환했다. 이번 통화는 아라그치 장관의 요청으로 이뤄진 것으로 알려지고 있다.왕 위원 겸 부장은 우선 이란의 현 상황에 대해 중국의 원칙적 입장을 재확인하면서 "이란의 주권·안전·영토 보전과 민족적 존엄을 수호하는 노력을 지지한다"고 말했다. 이어 "미국과 이스라엘이 즉각적으로 군사 행동을 중단하기를 촉구한다. 사태가 중동 전역으로 확산되는 것을 방지해야 한다"고 강조했다.이에 아라그치 장관은 "미국이 이란과 협상 중 군사 행동에 나섰다. 이는 국제법을 위반하고 이란의 '레드라인'을 넘은 것"이라고 주장했다. 또 "이란은 모든 역량을 동원해 스스로를 방어할 수밖에 없다"면서 "중국이 공정하고 정의로운 입장을 공개적으로 표명했다. 지역 긴장 고조를 막는 데 긍정적인 역할을 계속 수행하기를 희망한다"고 중국에 고마움을 전달하기도 했다.왕 위원 겸 부장은 이란 외무장관과 통화를 전후로 바드르 알부사이디 오만 외무장관, 장노엘 바로 프랑스 외무장관과도 잇달아 통화했다. 오만은 미국·이란 양국과 모두 외교 채널을 유지 중인 중립·중재국, 프랑스는 유럽 내에서는 상대적으로 외교적 해법을 강조해온 국가라고 할 수 있다.왕 위원 겸 부장은 알부사이디 장관과의 통화에서 오만이 이란과 미국의 협상 과정 중에 보여준 중재 역할을 높이 평가하면서 "미국과 이스라엘은 고의로 이란에 대한 전쟁을 도발해 유엔 헌장의 목적과 원칙을 명백히 위반했다"고 비판했다.왕 위원 겸 부장은 바로 프랑스 외무장관과 통화에서도 "국제사회는 국제법을 위반하는 어떠한 행위에도 저항해야 한다. 이중잣대는 용서할 수 없다"면서 이란을 공습한 미국을 우회적으로 비판했다.그러면서 "강대국이 군사적 우위를 근거로 다른 나라를 자의적으로 공격할 수 없다. 세계가 정글의 법칙으로 회귀해서는 안 된다"면서 "이란 핵 문제는 궁극적으로 정치적, 외교적 수단을 통해 해결돼야 한다"고 부연하기도 했다.바로 장관 역시 왕 위원 겸 부장에게 "미국과 이스라엘의 이란에 대한 군사 행동은 유엔 안전보장이사회의 협의나 승인을 거치지 않았다"면서 당사국 간 협력 및 협상을 촉구한다는 입장을 피력했다. 또 "중국은 이란 및 다른 걸프 국가들과 우호적인 관계를 유지하고 있다. 이들과 협력해 지역 긴장 완화에 긍정적인 역할을 하기를 기대한다"고 덧붙였다.