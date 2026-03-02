닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
정치 국방

중동 긴장 속 청해부대 ‘대조영함’ 경계태세 강화

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260303010000388

글자크기

닫기

지환혁 기자

승인 : 2026. 03. 02. 18:08

청해부대 47진으로 파견돼 임무 수행 중인 충무공이순신급 구축함 '대조영함(DDH-Ⅱ·4400t급)' /해군

미국·이스라엘의 이란 공습으로 이란 최고지도자가 사망하는 사태까지 이르자, 우리 군 당국도 상황을 예의주시하고 있다. 현재 중동 해역에 파병 중인 청해부대 제47진 대조영함(DDH-981·4400t급)은 경계태세를 대폭 강화하고, 인근 해역에서 비상상황에 대비하고 있다.

청해부대는 현재 이란 혁명수비대가 호르무즈 해협 통항 불가를 통보하는 등 물리적 충돌 위험이 커진 상황에서 최고 수준의 부대방호태세를 유지하며 위협에 대비하고 있다. 청해부대는 오만만 등 해협 길목에서 우리 국적 상선의 위치를 실시간으로 파악하며 이상 징후를 감시한다.

합참 관계자는 2일 "현지 정세를 면밀히 감시하고 있으며, 우리 선박의 안전 통항을 지원하기 위한 만반의 준비를 갖추고 있다"고 밝혔다.

대조영함은 우리 해군의 충무공이순신급 구축함(KDX-II)으로, 올 1월 출항해 현재 청해부대 제47진 임무를 수행 중이다. 대조영함은 '청해부대'로 통산 9번이나 파병된 베테랑 함선이다. 청해부대 창설 초기인 2009년 2진으로 첫 파병을 시작해 우리 해군 함정 중 역대 최다 파병 기록을 보유하고 있다.

대조영함은 지난해 해군 탑건함(해군 포술 최우수 전투함)의 영예를 차지한 바 있다. 지난해 8~9월 해군작전사령부 주관으로 실시된 포술 최우수 전투함 선발대회에서 가장 높은 점수를 받았고, 포 요원·전투체계 운용요원 팀워크, 대함유도무기 전술훈련 등 종합평가에서 높은 성적을 받아 2025년 탑건함으로 선발된 바 있다.

청해부대는 승조원을 비롯해 해군 특수전전단(UDT/SEAL) 검문검색대와 항공대, 해병대 경계대 등 약 300명의 정예요원으로 구성된다. 충무공이순신급 구축함 대조영함은 5인치 함포, 함대공 미사일(SM-2), 근접방어무기체계(골키퍼), 링스(Lynx) 해상작전헬기 1대 및 고속단정(RIB) 3척을 탑재했다. 링스 헬기와 UDT/SEAL 검문검색대는 즉각 출동이 가능한 상태를 유지하고 있으며, 함내 대공 방어 시스템 역시 상시 가동 중이다.

한편 안규백 국방부 장관은 이날 중동 상황 관련 상황평가회의를 주관하고 청해부대 등 해외 파견부대를 점검했다.
지환혁 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

호르무즈 해협 통항 마비에 유가 급등...원유 70% 의존 한국 에너지 안보 ‘비상’

트럼프 “하메네이 사망, 이제는 정권 교체의 시간”... 이란 군부에 “면책인가 죽음인가” 최후통첩

이란 호르무즈 해협 봉쇄 위기... 원유 70% 의존하는 한국 에너지 안보 비상

두바이, 이란 공격으로 깨져버린 ‘안전한 오아시스’ 환상

친이란 ‘저항의 축’ 가세로 중동 확전 양상…세력 약화로 영향력 미지수

계룡건설, ‘1990년생 여성 전 프로골퍼’ 사외이사·감사위원 선임 추진…왜?

[갤럭시 언팩] “사람 귀 1억개 분석…‘갤버즈4’, 사운드·착용감 혁신”

지금 뜨는 뉴스

[카드뉴스] 디저트 먹고 인생샷…서울 근교 대형카페 9곳

[시승기] “나, 미니야!”…전기차 ‘에이스맨 SE’의 반전 매력

몸과 마음이 평온해지는 시간 ‘볼보 XC90 B6 울트라’

최현석 쵸이닷 “과도한 노출 자제”…온라인 갑론을박

“커피야, 흑맥주야?”…스타벅스 에어로카노 뭐길래