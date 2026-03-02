“이란 공습, 핵확산 새 위험 부를 수도”

미국 중부사령부(U.S. Central Command)가 1일 '에픽 퓨리 작전(Operation Epic Fury)' 지원을 위해 USS 제럴드 R. 포드(CVN 78) 항공모함에서 이륙을 준비하며 사출기(캐터펄트)로 접근 중인 F/A-18E 슈퍼 호넷 전투기의 모습을 공개했다. /AP 연합