닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
정치 청와대

李, 이란 상황 수시로 보고 받아…“걱정 안해도 돼”

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260303010000490

글자크기

닫기

홍선미 기자

승인 : 2026. 03. 03. 10:20

金총리 중심 24시간 비상대응 체제 가동
"내각·靑, 있을 수 있는 모든 가능성 대비"
이재명 대통령, 한-싱 AI 커넥트 서밋 발언
이재명 대통령이 2일 싱가포르의 한 호텔에서 열린 한-싱가포르 AI 커넥트 서밋에서 발언하고 있다. /연합뉴스
싱가포르를 순방 중인 이재명 대통령은 현지에서 수시로 이란 관련 상황을 보고받고 모든 가능성에 대비할 것을 정부부처에 지시했다.

지난 1일 싱가포르 도착 소식을 알리며 "국제정세가 불안하지만 국민여러분께서는 전혀 걱정하지 않으셔도 된다"고 한 이 대통령은 김민석 국무총리가 중심이 돼 실물경제, 금융, 군사안보 등 모든 분야에 대한 내각의 철저 대비를 주문했다. 청와대 역시 강훈식 비서실장의 진두지휘 하에 휴일에도 전원 출근해 상황을 예의주시하며 대비하는 등 비상체제를 유지하고 있다.

3일 청와대에 따르면 위성락 국가안보실장은 지난 2일(현지시간) 싱가포르 현지 프레스센터에서 열린 브리핑에서 "대통령께서 어제 SNS를 통해서 분명히 말씀하셨듯이 지나치게 우려하지 않으셔도 되겠다"고 말했다.

위 실장은 "정부는 실물 경제, 금융, 군사 안보 등 모든 분야에서 철저히 대비하고 있고 대통령실 또한 비상 대응 체제를 유지하고 있다"며 "저도 이곳에서 수시로 관련 사항을 체크하고 대통령께 보고 드리고 있다"고 전했다.

앞서 이 대통령은 지난 1일 싱가포르 출국 전 "순방 기간 중 국무총리를 중심으로 관계부처가 비상대응 체제를 유지하고 중동의 상황 및 경제에 대한 영향 등에 대해 정부 대처 상황을 수시 보고하며 특히 우리 재외국민의 안전에 만전을 기하라"고 지시했다.

김 총리는 지난 1일부터 '중동 상황점검 긴급 관계부처회의'를 소집해 국민 안전 확보, 국가 안보 및 경제 파장 최소화를 위한 대응책 마련에 나섰다. 총리실은 24시간 위기대응태세를 가동하며 일어날 수 있는 모든 상황에 선제 대비한다는 방침이다.

청와대는 강 비서실장을 중심으로 비상대응 체제를 가동하고 있다.

강 실장은 비상 체제를 유지하고 만반의 준비 태세를 강화하기 위해 대체공휴일인 2일 청와대 전 직원의 정상 출근을 지시하는 등 긴장감을 높이고 있다.

강 비서실장은 2일 이란 사태 관련 대처 상황을 보고받고 현 사태의 장기화 가능성과 우리 경제에 미치는 영향 등을 다각도로 주시하며, 관계 부처가 빈틈없는 비상 대응 체제를 유지하도록 지시했다.

강 실장은 "특히 대통령께서 순방 중인 상황임을 염두에 두고, 어떠한 비상 상황에서도 흐트러짐 없이 대응할 수 있도록 공직사회 전체가 각별히 긴장해 달라"고 강조했다.

홍선미 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

트럼프 “무엇이든 할 것”…이란 공격, ‘이라크식 전쟁’ 부인 속 장기화·지상전 가능성

‘클로드’ 오류 발생했지만 인기 폭발…미 정부와 갈등 속 앱스토어 1위

호르무즈 봉쇄·카타르 가스 시설 피격…세계 에너지 시장 ‘충격파’

손도익 콘덴싱·손연호 글로벌·손흥락 신사업…경동나비엔 ‘3인 3색’ 경영

미·이스라엘 공습 여파…에티하드·에미레이트 항공 운항 제한적 재개

[사설] 중동전쟁, 단기종료 안 될 가능성 대비해야

李대통령, 수교 77돌 필리핀 국빈 방문…정상회담서 방산·광물 논의

지금 뜨는 뉴스

[카드뉴스] 디저트 먹고 인생샷…서울 근교 대형카페 9곳

[시승기] “나, 미니야!”…전기차 ‘에이스맨 SE’의 반전 매력

몸과 마음이 평온해지는 시간 ‘볼보 XC90 B6 울트라’

최현석 쵸이닷 “과도한 노출 자제”…온라인 갑론을박

“커피야, 흑맥주야?”…스타벅스 에어로카노 뭐길래