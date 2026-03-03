닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
스포츠

‘영미!’ 평창 올림픽 컬링 신화 쓴 팀 킴, 2026년 활동 종료

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260303010000505

글자크기

닫기

정아름 기자

승인 : 2026. 03. 03. 10:33

팀킴
/팀킴 인스타
여자 컬링 국가대표로 활약하며 '팀 킴(Team Kim)'이라는 이름으로 큰 사랑을 받아온 선수들이 17년간의 활동을 끝낸다.

팀 킴은 지난 2일 공식 인스타그램을 통해 "2009년 처음 시작했던 우리가 2026년, 한 팀으로서의 여정을 마무리한다"며 팀 해체 소식을 전했다.

이들은 "2018 평창 동계올림픽의 뜨거운 함성과 숨조차 크게 쉬기 어려웠던 긴장 속의 순간들, 그 모든 장면에는 늘 우리가 함께 서 있었다"며 "우리는 서로의 자존심이었고 때로는 서로를 날카롭게 다듬어 주었으며, 때로는 가장 단단한 버팀목이 되어주는 친구이자 가족 같은 팀이었다"고 지난 시간을 돌아봤다.

이어 "길게는 17년, 짧게는 12년 동안 숫자로는 다 담을 수 없는 시간 동안 누구보다 서로를 믿고 기대며 여기까지 왔다"며 "웃었던 날도, 끝이 보이지 않아 버텨야 했던 날도 있었지만 결국 함께였기에 포기하지 않을 수 있었다"고 밝혔다.

팀 킴은 앞으로 각자의 길을 걷게 된다고 설명했다.

이들은 "이제 한 팀으로서의 시간은 여기서 멈추지만 각자의 자리에서 새롭게 도전하며 또 다른 길을 걸어가고자 한다"며 "비록 다른 길을 걷게 되었지만 서로를 향한 응원은 변함없을 것"이라고 전했다.

또 "2009년부터 2026년까지 여러분의 응원이 있었기에 우리의 시간은 더욱 빛날 수 있었다"며 "팀 킴의 시간을 사랑해주시고 함께해주신 모든 분들께 진심으로 감사드린다"고 팬들에게 고마움을 표했다.

팀 킴은 김은정, 김영미, 김선영, 김경애, 김초희로 구성된 여자 컬링팀으로, 2018년 평창 동계올림픽에서 아시아 컬링 사상 최초로 올림픽 은메달을 획득하며 큰 화제가 됐다.

이후 국내외 대회에서 꾸준히 활약해 왔지만 지난해 6월 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 출전권이 걸린 국가대표 선발전에서 탈락하면서 향후 거취에 관심이 모아졌다.
정아름 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

트럼프 “무엇이든 할 것”…이란 공격, ‘이라크식 전쟁’ 부인 속 장기화·지상전 가능성

‘클로드’ 오류 발생했지만 인기 폭발…미 정부와 갈등 속 앱스토어 1위

호르무즈 봉쇄·카타르 가스 시설 피격…세계 에너지 시장 ‘충격파’

손도익 콘덴싱·손연호 글로벌·손흥락 신사업…경동나비엔 ‘3인 3색’ 경영

미·이스라엘 공습 여파…에티하드·에미레이트 항공 운항 제한적 재개

[사설] 중동전쟁, 단기종료 안 될 가능성 대비해야

李대통령, 수교 77돌 필리핀 국빈 방문…정상회담서 방산·광물 논의

지금 뜨는 뉴스

[카드뉴스] 디저트 먹고 인생샷…서울 근교 대형카페 9곳

[시승기] “나, 미니야!”…전기차 ‘에이스맨 SE’의 반전 매력

몸과 마음이 평온해지는 시간 ‘볼보 XC90 B6 울트라’

최현석 쵸이닷 “과도한 노출 자제”…온라인 갑론을박

“커피야, 흑맥주야?”…스타벅스 에어로카노 뭐길래