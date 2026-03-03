닫기

건설·부동산 업계소식

"수도권 정비사업 확대" 남광토건, 가락7차 가로주택 시공권 확보

이수일 기자

승인 : 2026. 03. 03. 10:30

1
?가락7차 현대아파트 가로주택정비사업 조감도.
남광토건이 서울 송파구 가락동 소재 가락7차 현대아파트 가로주택정비사업(가락7차) 시공권을 확보하며 올해 정비사업 마수걸이에 성공했다.

남광토건은 지난달 28일 개최된 조합 총회에서 가락7차 시공사로 최종 확정됐다고 3일 밝혔다. 가락7차 가로주택정비사업은 지난해부터 시공사 선정 절차를 진행해 왔으며, 1·2차 입찰 모두 남광토건이 단독으로 응찰했다. 이후 조합은 남광토건을 우선협상대상자로 지정했고, 총회 의결을 거쳐 최종 시공사로 확정했다.

가락7차는 기존 72가구 규모의 단지를 113가구 규모로 재건축하는 가로주택정비사업이다. 서울 지하철 5호선 개롱역이 단지 바로 앞에 위치한 초역세권 단지다.

남광토건은 내년 창사 80주년을 앞두고 주택사업 부문 강화에 속도를 내고 있다. 또한 1947년 창립한 극동건설과 브랜드 통합 및 리뉴얼을 준비 중이며, 이를 계기로 민간 주택시장 공략을 본격화할 방침이다.

양사는 서울 등 수도권 정비사업을 핵심 전략 지역으로 설정하고 있다. 극동건설은 극동강변아파트 소규모재건축사업에 단독 응찰했으며, 남광토건은 마포로5구역 제2지구 재개발사업에도 참여하고 있다.

남광토건 관계자는 "가락7차 수주는 올해 민간부문 마수걸이 수주로 창사 80주년을 맞아 새롭게 주택 분야를 강화하겠다는 회사의 의지를 담고 있다"며 "리뉴얼되는 '하우스토리' 브랜드에 걸맞게 서울 도심권 등 검증된 입지의 정비사업에 적극 참여할 계획"이라고 말했다.
이수일 기자

