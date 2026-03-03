과기부, 산·학·연에 GPU 본격 공급…“추가 공모로 지속 지원”

추가 공모 통해 산업계 4000장 등 공급
"마중물 역할로 생태계 발전 선순환 기대"
3일 과기부에 따르면 지난해 1차 추가경정예산을 통해 확보한 GPU 1만장 중 현재 공급 가능한 약 4000장의 지원 대상을 선정하고 이달부터 공급이 개시된다.
이번 GPU 지원사업을 통해 학계 2624장, 산업계 1288장, 연구계 312장씩 공급된다. 앞선 공모에서는 총 514건의 과제 수요가 접수됐으며 그중 159건이 선정돼 혁신적인 AI 연구와 서비스·모델 개발에 즉각 투입될 예정이다. 선정은 기술·사회적 파급효과와 AI 생태계 기여도 등 기준 아래 전문가 평가를 거쳐 이뤄졌다.
이들 산학연은 이달부터 GPU를 할당받아 사용할 수 있게 된다. 과기부는 할당 이후 주기적인 모니터링을 통해 목적 외 사용 등이 확인될 경우, GPU 회수 및 다른 수요자에게 배분하겠다는 방침이다.
과기부는 이번 지원에 이어 이달 중 추가 공모를 통해서도 GPU를 공급할 계획이다. 중소·스타트업 등 산업계를 대상으로 GPU 총 4000장을, 학계·연구계에 약 1000장을 추가 공모한다.
특히, 향후 공모부터는 지방소재 산·학·연 신청자에 대한 우대 및 특정 기업·기관에 대한 쏠림 방지 등을 통해 국가 전반의 산·학·연 AI 생태계가 고르게 성장할 수 있도록 지원할 계획이다.
최동원 과기부 인공지능인프라정책관은 "정부의 GPU 공급이 마중물이 돼 국내 AI 기술력 향상과 AI 서비스 활성화가 진행되고, 이는 더 많은 AI 인프라 수요를 창출하는 등 국내 생태계 발전의 선순환이 이뤄지길 기대한다"고 말했다.