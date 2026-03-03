닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
국제 아시아·호주

노벨상 오에 겐자부로 미발표 소설 2편 발견… 도쿄대 재학 중 데뷔 전 작품

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260303010000526

글자크기

닫기

최영재 도쿄 특파원

승인 : 2026. 03. 03. 11:15

clip20260303110259
오에 겐자부로 작가의 새 육필 원고 발견 소식을 전하는 3월 3일 일본 NHK뉴스/사진=최영재 도쿄 특파원
노벨 문학상 수상자 오에 겐자부로(1935~2023)가 도쿄대 재학 중 집필한 것으로 추정되는 미발표 소설 2편의 자필 원고가 발견됐다. 도쿄대가 2일 기자회견을 통해 발표했다. 현존하는 그의 소설 중 가장 오래된 초기작으로 평가받고 있다.

발견된 작품은 젊은 대학생과 인권 침해를 호소하는 대학 교원이 등장하는 '어두운 방으로부터의 여행'(400자 원고지 82장)과 '여행에의 시도'(동 42장)다. '어두운 방으로부터의 여행'은 말미에 '1955·5·19'라는 날짜가 적혀 있으며, 당시 오에 씨는 20세였다. 이는 문예지 데뷔작 '죽은 자의 오고리'(1957년) 집필 이전의 작품이다.

'어두운 방으로부터의 여행'은 3부 구성의 단편소설이다. 대학 2학년 '나'가 고고학 R 교수의 초대를 받고 방문한다. 교수는 주변에 유인원 취급을 받아 인권 침해를 받고 있다고 호소한다. 이어 등장한 여학생은 '유마니스트당' 사건에 휘말려 검은 모자 남자에게 쫓기는 처지라고 털어놓는다. '나'는 그녀의 간청으로 동거 생활을 시작한다.

오에 작품에서 드물게 연애 요소가 강조된 점이 특징이다. 1인칭 시점으로 전개되지만 제2부는 교수의 일기 형식으로 전환돼 소설 구조에 독창성이 돋보인다. 전문가들은 후일작에 나타나는 정치·수사 모티프가 이미 드러난다며 "오에 문학의 싹을 엿볼 수 있는 귀중한 자료"라고 평가했다.
2060512l4627625_P4
오에 겐자부로/사진=연합뉴스
'여행에의 시도'는 다리 불편한 소년이 주인공으로, 1957년 5월 집필로 추정된다. 말미에 '1957·5'라고 적혀 있으며 단편 '타인의 다리'(1957년 8월 「신초」 게재)와 공통 요소가 많다. '죽은 자의 오고리'와 같은 시기의 습작으로 분류된다.

두 원고는 오에가 도쿄대 학생 시절 살던 도쿄 기타구 하숙집에서 보관돼 왔다. 하숙집을 운영하던 여성의 손자가 2025년 11월 도쿄대 문학부 오에 겐자부로 문고에 존재를 알렸다. 필적 감정 등을 거쳐 문고에 기탁됐다. 해당 여성은 1963년 NHK 퀴즈 프로그램 '내 비밀'에 오에와 함께 연고 인물로 출연한 바 있다.

오에는 도쿄대 재학 중 1957년 동대신문에 '기묘한 일'을 발표해 주목받았다. 같은 해 문예지에 '죽은 자의 오고리'를 게재하고 1958년 '사육'으로 아쿠타가와상을 수상했다. 1994년 노벨 문학상을 받은 그는 2023년 3월 88세의 나이로 별세했다.

발견된 미발표작 2편은 6일 발매되는 문예지 '군상' 2026년 4월호에 전문 게재된다. 아베 겐이치(阿部健一) 도쿄대 교수는 기자회견에서 "긴 커리어에서 초기 표현과 갈등의 흔적을 보여주는 기적적인 발견"이라고 밝혔다.

최영재 도쿄 특파원

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

트럼프 “무엇이든 할 것”…이란 공격, ‘이라크식 전쟁’ 부인 속 장기화·지상전 가능성

‘클로드’ 오류 발생했지만 인기 폭발…미 정부와 갈등 속 앱스토어 1위

호르무즈 봉쇄·카타르 가스 시설 피격…세계 에너지 시장 ‘충격파’

손도익 콘덴싱·손연호 글로벌·손흥락 신사업…경동나비엔 ‘3인 3색’ 경영

미·이스라엘 공습 여파…에티하드·에미레이트 항공 운항 제한적 재개

[사설] 중동전쟁, 단기종료 안 될 가능성 대비해야

李대통령, 수교 77돌 필리핀 국빈 방문…정상회담서 방산·광물 논의

지금 뜨는 뉴스

[카드뉴스] 디저트 먹고 인생샷…서울 근교 대형카페 9곳

[시승기] “나, 미니야!”…전기차 ‘에이스맨 SE’의 반전 매력

몸과 마음이 평온해지는 시간 ‘볼보 XC90 B6 울트라’

최현석 쵸이닷 “과도한 노출 자제”…온라인 갑론을박

“커피야, 흑맥주야?”…스타벅스 에어로카노 뭐길래