한수원, 싱가포르 에너지시장청과 SMR 업무협약 체결

양국 정상회의 계기로 싱가포르와 SMR 협력

싱가포르 SMR 인력 양성 및 적용 가능성 조사

사진1 0 한국수력원자력이 지난 1일 싱가포르 현지에서 싱가포르 에너지시장청(EMA)과 소형모듈원자로(SMR) 분야의 기술 교류 및 협력 강화를 위한 양해각서를 체결했다.(왼쪽부터 콕 키옹 푸아 EMA 청장, 전대욱 한수원 사장 직무대행)./한국수력원자력

한국수력원자력이 지난 1일 싱가포르 에너지시장청(EMA)과 소형모듈원자로(SMR) 기술 교류 및 협력 강화를 위한 양해각서를 체결했다고 3일 밝혔다.한-싱가포르 정상회의를 계기로 진행된 체결식에는 전대욱 한수원 사장 직무대행과 콕 키옹 푸아 EMA 청장 등이 참석해, 싱가포르 내 SMR 적용 가능성에 대한 공동 조사, 원자력 인력 양성, 기술 정보 및 원자력 모범 사례 공유 등을 위해 협력하기로 했다.싱가포르 정부 기관이 한국 원전 기업과 체결한 최초의 원자력 협력으로, 교역·투자 중심으로 발전해 온 양국 간 경제 협력이 미래 에너지 분야로 확대되었다는 점에서도 의미가 있다는 설명이다.콕 키옹 푸아 청장은 "국내 에너지 자원이 제한적인 국가에겐 에너지 안보 강화가 필수적"이라며 "SMR에 대한 역량을 강화하고 원자력의 적합성을 엄격하게 평가하는 데 도움이 될 것"이라고 밝혔다.전대욱 직무대행은 "EMA가 SMR 기술의 안전성과 타당성을 검토하는 과정에서 책임 있는 파트너로 적극 협력할 것"이라며 "우리의 기술과 경험이 의미 있는 성과로 이어질 수 있도록 최선을 다할 계획"이라고 말했다.