닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
산업

한수원, 싱가포르 에너지시장청과 SMR 업무협약 체결

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260303010000530

글자크기

닫기

정순영 기자

승인 : 2026. 03. 03. 12:34

양국 정상회의 계기로 싱가포르와 SMR 협력
싱가포르 SMR 인력 양성 및 적용 가능성 조사
사진1
한국수력원자력이 지난 1일 싱가포르 현지에서 싱가포르 에너지시장청(EMA)과 소형모듈원자로(SMR) 분야의 기술 교류 및 협력 강화를 위한 양해각서를 체결했다.(왼쪽부터 콕 키옹 푸아 EMA 청장, 전대욱 한수원 사장 직무대행)./한국수력원자력
한국수력원자력이 지난 1일 싱가포르 에너지시장청(EMA)과 소형모듈원자로(SMR) 기술 교류 및 협력 강화를 위한 양해각서를 체결했다고 3일 밝혔다.

한-싱가포르 정상회의를 계기로 진행된 체결식에는 전대욱 한수원 사장 직무대행과 콕 키옹 푸아 EMA 청장 등이 참석해, 싱가포르 내 SMR 적용 가능성에 대한 공동 조사, 원자력 인력 양성, 기술 정보 및 원자력 모범 사례 공유 등을 위해 협력하기로 했다.

싱가포르 정부 기관이 한국 원전 기업과 체결한 최초의 원자력 협력으로, 교역·투자 중심으로 발전해 온 양국 간 경제 협력이 미래 에너지 분야로 확대되었다는 점에서도 의미가 있다는 설명이다.

콕 키옹 푸아 청장은 "국내 에너지 자원이 제한적인 국가에겐 에너지 안보 강화가 필수적"이라며 "SMR에 대한 역량을 강화하고 원자력의 적합성을 엄격하게 평가하는 데 도움이 될 것"이라고 밝혔다.

전대욱 직무대행은 "EMA가 SMR 기술의 안전성과 타당성을 검토하는 과정에서 책임 있는 파트너로 적극 협력할 것"이라며 "우리의 기술과 경험이 의미 있는 성과로 이어질 수 있도록 최선을 다할 계획"이라고 말했다.
정순영 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기