‘이란사태 간담회’…당정 “국민 2.1만명 안전, 에너지 확보에 집중”

이란 사태 당정 간담회 개최

UAE 여행객 인접국 이동 관련 파악 주력

clip20260303114127 0 한정애 더불어민주당 정책위의장과 김영배 외교통일위원회 간사가 3일 국회 의원회관에서 열린 이란사태 관련 당·정간담회에서 대화를 나누고 있다./이병화 기자

더불어민주당과 정부가 미국·이스라엘의 이란 공습에 따라 중동 13개국에 있는 국민 2만1000여명의 안전 확보와 원유·에너지 수급 등에 집중하고, 현황을 파악해 대책을 마련해 나가기로 했다.국회 외교통일위원회 소속 더불어민주당 의원들과 외교부 등 당정은 3일 오전 국회의원회관에서 ‘이란 사태 당정 간담회'를 개최하고 이 같이 밝혔다.당정은 장기 체류자 및 단기 여행객을 포함한 우리 국민이 인접국으로 이동하거나 국내로 이동이 가능한지를 놓고 정부 관련 기관이 접촉해 상황을 파악하는 중이라고 밝혔다. 한정애 민주당 정책위의장은 "국민들이 심리적으로 불안해하지 않도록 잘 관리하는 것이 필요하다"고 했다.외통위 소속 민주당 간사인 김영배 의원은 "중동 지역 13개국에 여행객 포함 단기체류자 4000여명, 교민 1만7000여명 등 우리 국민이 2만10000여명이 있다"고 했다. 이어 "아랍에미리트(UAE) 여행객은 2000여명으로 추산되고 있는데, 일단 여행객들의 인접국 이동 조치와 관련해 정부 기관에서 접촉 및 현황 파악에 주력하고 있다"이라고 강조했다.현재까지 이란에는 공관 직원 등을 제외하고도 교민 59명이 있으며, 이스라엘 현지에도 공관 직원 외 교민 616명이 체류 중인 것으로 파악됐다. 당정은 교민에 대해서도 인접국 이동 등 안전 조치가 필요하다고 보고 여건이나 현지 상황 등을 검토할 계획이다.원유 관련 수송 상황에 대해선 "현재 원유 수송선, 상선 총 30여척이 그 주변에 있는 것으로 파악된다"며 "대한민국이 원유의 70% 정도를 호르무즈 해협을 통해서 확보를 하고 있는 상황이고, 일본의 경우 90% 정도 된다고 하니까 에너지 확보와 관련해서 굉장히 지금 중요한 상황"이라고 밝혔다.이어 "정확한 수송 상황은 추가 파악해 6일 상임위(외통위) 전까지 (당국이) 보고하기로 했다"며 "파악되는대로 다른 원유 확보 대책이라든지 현재 우리가 비축하고 있는 물량으로 봤을 때 향후에 다른 대안적 경로가 있는지 등 다양한 경로 확보 대책에 대해서도 함께 검토하기로 했다"고 밝혔다.가스와 관련해선 "다행히 가스 경로가 이미 정해져 있어 어느 정도 분산이 되어 있는 상태이지만 그래도 대책에 대해서 논의하기로 했다"며 "전체 상황이 너무 불투명하기 때문에 일단 우리 국익과 직결되어 있는 국민 안전 확보 대책에 집중하고, 동시에 원유나 에너지 안보 관련 상황 변동에 대해 집중하기로 했다"고 전했다.사태 장기화 시 국내 자본시장 대응에 대해선 "외통위가 실질적으로 국내 증시 문제까지 대책을 세우긴 어렵고 한정애 정책위의장과 상의해 당 지도부 회의에서 논의하기로 했다"며 "필요하다면 합동 상임위를 개최하고, 대미투자특별법이 재정경제기획위원회 중심으로 논의되고 있어 국민의힘에도 협조 요청할 필요가 있다고 의견을 모았다"고 했다.그러면서 "대통령도 입장을 말했지만 우리는 평화적 문제 해결을 촉구하고 있는 상태"라며 "상황을 예의주시하되 먼저 대응하는 건 섣부를 수 있다. 준비 태세는 충분히 점검하겠다"고 덧붙였다.