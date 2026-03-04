성실 납세 문화 확산…유토피아추모관 이명녀 대표 지방청장 표창

성실한 세정 협조 공로 인정…569명 포상자 명단에 이름 올려

0 재정경제부와 국세청이 공동 주관한 제60회 납세자의 날 기념식이 3일 개최된 가운데, 유토피아추모관 이명녀 대표(오른쪽)가 세정 협조 공로를 인정받아 지방청장 표창을 수상했다. / 사진=유토피아추모관 재정경제부와 국세청이 공동 주관한 제60회 납세자의 날 기념식이 3일 개최된 가운데, 유토피아추모관(대표 이명녀)이 세정 협조 공로를 인정받아 지방청장 표창(세정협조자 부문)을 수상했다. 재정경제부와 국세청이 공동 주관한 제60회 납세자의 날 기념식이 3일 개최된 가운데, 유토피아추모관(대표 이명녀)이 세정 협조 공로를 인정받아 지방청장 표창(세정협조자 부문)을 수상했다.

올해로 60주년을 맞은 납세자의 날은 성실한 납세와 세정 발전에 기여한 납세자와 협조자를 국가가 공식적으로 예우하는 기념일이다. 올해 행사에서는 모범납세자와 세정협조자 등 총 569명이 훈장·포장·대통령표창·국무총리표창·장관표창 등 각종 정부 포상을 받았다.

이명녀 대표는 추모·장례 서비스업을 운영하며 모범적인 세금 납부와 국세 행정에 대한 적극적인 협조를 꾸준히 이어온 공로를 인정받아 수상자 명단에 이름을 올렸다. 특히 성실 납세 문화 확산과 건전한 납세 환경 조성에 기여한 점이 높은 평가를 받은 것으로 알려졌다.

이번 기념식에서는 영화감독 봉준호씨(오프스크린 대표이사)가 국무총리 표창을 받아 주목을 받기도 했다.

구윤철 재정경제부 장관은 기념사를 통해 “악의적 탈세와 체납에는 모든 역량을 동원해 엄정히 대응하겠다”며 “성실 납세자에 대한 우대 제도는 획기적으로 개선해 나가겠다”고 밝혔다.

모범납세자 및 세정협조자로 선정되면 일정 기간 세무조사 유예 등 세정상 우대 혜택을 받으며, 철도 운임 할인, 의료비 할인, 금융기관 대출 금리 우대 등 다양한 사회적 우대 조치도 제공된다.

유토피아추모관 측은 “이번 수상을 계기로 앞으로도 납세 의무를 성실히 이행하고 지역사회와 국가 발전에 기여하는 기업이 되겠다”고 수상 소감을 밝혔다.