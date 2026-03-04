[포토] 도미노피자, ‘아메리칸 클래식 피자’ 2종 출시

KakaoTalk_20260304_151932201 0

아시아투데이 = 모델들이 4일 도미노피자가 선보인 아메리칸 클래식 신제품 피자를 소개하고 있다. 도미노피자는 오는 6일 '그릴드 패티 치즈 버거 피자'와 '더블 미트 할라피뇨 피자' 등 총 2종을 출시한다./도미노피자