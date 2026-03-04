[포토]환율 상승, 환전하는 외국인

미국·이스라엘과 이란 간 군사 충돌이 전면전 양상으로 확산되면서 달러·원?환율이 장중 1500원을 넘어서는 등 외환시장이 크게 출렁이는 가운데 4일 서울 중구 명동 환전소에서 외국인들이 환전을 하고 있다.