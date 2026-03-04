송언석 “중동사태, 민생경제에 직접 영향…정부 대응 나서야”

송언석, 원내대책회의 모두발언<YONHAP NO-2737> 0 국민의힘 송언석 원내대표가 3일 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언하고 있다. /연합

송언석 국민의힘 원내대표가 4일 미국과 이란간의 전쟁과 관련해 이재명 대통령의 실질적인 대응을 촉구했다.송 원내대표는 이날 페이스북을 통해 "이번 중동 사태는 민생경제에 직접적인 영향을 미치는 중대한 사안"이라며 이같이 밝혔다.송 원내대표는 "미국의 이란 공습으로 중동 정세가 본격적인 군사 충돌 국면에 들어섰다"며 "중동 전문가들은 오래 전부터 추가 분쟁 발생이 시간문제라고 전망해왔다"고 했다.송 원내대표는 "이러한 예측에도 불구하고 이재명 정부의 상황인식과 대비는 부족했다"며 "저는 지난 연말부터 환율이 1450원 이상 지속되는 상황에서 국제 유가 상승과 같은 외부 충격이 발생할 경우 우리 경제에 큰 타격이 올 수 있다고 수차례 지적해 왔다"고 꼬집었다.이어 "그럼에도 정부는 1400원 대 환율을 마치 관리 가능한 '뉴노멀'인 것처럼 설명해왔다"며 "지금 1500원을 넘나드는 초고환율 상황에서 정부는 과연 이 상황을 어떻게 평가하고 있는지 묻지 않을 수 없다"고 비판했다.국내 자본시장에 대한 우려도 제기했다. 송 원내대표는 "자본시장도 크게 흔들리고 있다"며 "어제 코스피는 7.28% 하락하며 일본(3.8%), 미국 나스닥보다(3.4%)보다 훨씬 큰 낙폭을 기록했다. 오늘도 장중 8%넘게 급락하며 서킷브레이커가 발동됐고 종가 기준으로도 12% 이상 하락했다. 중동 정세 악화에 따른 외부 충격과 외국인 자금 이탈이 겹치면서 국내 증시의 변동성이 크게 확대된 것으로 생각된다"고 했다.또 "정부는 현재 석유 비축량이 민간 비축까지 합쳐 약 7개월간 사용 가능한 수준이라고 설명한다"며 "그러나 이는 비상시 필수 분야 중심으로 소비를 제한했을 때를 전제로 한 수치"라고 지적했다.송 원내대표는 "중동 사태가 두 달 이상 장기화되거나 호르무즈 해협 기뢰 살포 등 극단적 상황이 발생할 경우 우리 경제에 치명상이 될 수 있다"며 "이 같은 위기상황에도 불구하고 이 대통령은 아직까지 국민과 시장을 안심시킬 분명한 메시지를 내놓지 못하고 있다"고 비판했다.그러면서 "지금 당장 필요한 것은 명확한 위기 대응 계획과 행동"이라며 "에너지 공급 다변화와 대체 수입 전략을 마련해야 한다"고 강조했다.아울러 "비상한 상황을 감안해 국가안보와 경제 안정을 위한 국익 차원에서 대미투자특별법 등 필요한 사안에는 협조한 용의가 있다"고 덧붙였다.