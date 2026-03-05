닫기

전국 메트로

서울 어린이집 보육교사 1명당 돌봄 아동 수, 3명→2명 개선

박아람 기자

승인 : 2026. 03. 05. 14:36

'교사 대 아동비율 개선사업' 확대
올해부터 '0세 반' 전면 지원 시작
송파구 설날 맞아 어린이집 세배
지난달 서울 송파구 삼성아트 어린이집에서 어린이들이 설 명절을 앞두고 세배하는 법을 배우고 있다. /정재훈 기자
올해부터 서울시내 어린이집 0세 반 보육교사 1명이 돌보는 아동 수가 기존 3명에서 2명으로 줄어든다.

서울시는 보육교사의 업무 부담을 줄이고 보육 품질을 높이기 위해 올해 '교사 대 아동 비율 개선 사업'을 확대한다고 5일 밝혔다. 시는 2021년 전국 최초로 이 사업을 시작해, 현재 전국에서 유일하게 0~3세 영유아반과 장애아 반을 지원하고 있다.

특히 올해부터 0세 반에 대한 국고 지원이 시작됨에 따라, 시는 예산 952억원을 투입해 국고 보조금을 받지 못하는 1~3세 반과 장애아반 지원에 집중할 계획이다. 이에 따라 보육교사 1명당 담당 아동 수는 1세 반 4명, 2세 반 6명, 3세 반 10명으로 조정된다. 장애아 반 역시 보육교사 1명당 아동 2명으로 줄어든다. 시 관계자는 "특히 3세 반은 보육교사 1명당 담당 아동 수가 기존 15명에서 10명으로 5명이나 줄어 보육 현장의 체감도가 매우 높을 것"이라고 기대했다.

시와 서울시여성가족재단이 사업 효과를 분석한 결과 교사 대 아동 비율 개선 사업에 참여한 어린이집에서 보육교사 1명이 돌보는 아동 수가 줄어들면서 교사가 개별 아동에게 더 집중할 수 있는 효과가 나타났다. 영유아의 안전사고 발생 건수도 사업 시행 전과 비교해 약 3배나 줄었다. 마채숙 시 여성가족실장은 "모든 영유아가 품질 높은 돌봄을 받을 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

clip20260305143554
연령별 정원 개선 기준 /서울시
박아람 기자

기사제보