[포토] 오세훈 서울시장, 서남권 대개조 2.0 발표

오세훈 시장, 서남권 대개조 2.0 기자설명회11 0 오세훈 서울시장이 5일 서울 중구 서울시청에서 '서남권 대개조 2.0'을 발표하고 있다. /정재훈 기자

오세훈 시장, 서남권 대개조 2.0 기자설명회 0 오세훈 서울시장이 5일 서울 중구 서울시청에서 '서남권 대개조 2.0'을 발표하고 있다. /정재훈 기자

오세훈 시장, 서남권 대개조 2.0 기자설명회9 0 오세훈 서울시장이 5일 서울 중구 서울시청에서 '서남권 대개조 2.0'을 발표하고 있다. /정재훈 기자

오세훈 시장, 서남권 대개조 2.0 기자설명회 0 오세훈 서울시장이 5일 서울 중구 서울시청에서 '서남권 대개조 2.0'을 발표하고 있다. /정재훈 기자

오세훈 시장, 서남권 대개조 2.0 기자설명회4 0 오세훈 서울시장이 5일 서울 중구 서울시청에서 '서남권 대개조 2.0'을 발표하고 있다. /정재훈 기자

오세훈 서울시장이 5일 서울 중구 서울시청에서 '서남권 대개조 2.0'을 발표하고 있다.