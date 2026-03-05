경북 디자인 지원 효과…중소기업 매출 8.6% 증가

4년간 880건 과제 수행…제품·브랜드·뉴미디어 지원

다자인 산업 0 포항 기반의 관광 콘텐츠 전문 디자인 기업인 주식회사 나나리즘사가 전국 관광지 랜드마크를 상품화해 제작한 시그니처 마그넷 굿즈. / 경북도

경북도가 추진한 '디자인산업 육성 프로젝트'가 중소기업 매출 증가와 투자 유치 성과로 이어진 것으로 나타났다.5일 경북도에 따르면 도는 2022년부터 추진한 디자인산업 육성 프로젝트를 통해 지난 4년간 제품 디자인과 브랜딩, 웹디자인 등 총 880건의 디자인 지원 과제를 수행했다.경북도가 2025년 수혜 기업을 대상으로 조사한 결과 참여 기업의 2024년 총매출은 전년 대비 평균 8.6% 증가한 것으로 나타났다. 이는 '2024년 한국은행 기업경영분석' 기준 국내 중소기업 평균 매출 성장률(-0.26%)보다 8.86%포인트 높은 수준이다.기업 성장 사례도 나타나고 있다. 경주에 있는 한 군수용 드론 업체는 '신시장 창출형 원스톱 지원사업'을 통해 제품 기획부터 디자인 개발, 마케팅까지 지원을 받았다. 이후 제품 신뢰도와 브랜드 경쟁력을 높이며 국내 벤처투자사로부터 약 20억원 규모의 시리즈A 투자를 유치했다.이 기업은 중소벤처기업부가 추진하는 '딥테크 챌린지 프로젝트'에도 선정돼 연구개발(R&D) 지원과 지분 투자까지 이어지며 기술력과 사업성을 동시에 인정받았다.경북도는 제품 디자인 지원 사업을 통해 소비자 수요를 반영한 제품 개발과 목업 제작을 지원하고 있으며, 브랜드 디자인과 뉴미디어 디자인 지원 사업을 통해 기업의 마케팅 경쟁력 강화도 돕고 있다.소상공인과 자영업자를 위한 '디자인 애로 해결 지원사업'도 병행하고 있다. 로고와 홍보물, 간판 제작 등을 지원해 소기업의 브랜드 인지도 향상과 시장 진입을 돕는 사업이다.또 대경대학교와 대구한의대학교 등 지역 대학과 협력해 매년 약 70건의 웹 상세페이지 제작을 지원하며 산학 협력 모델도 운영하고 있다.포항의 한 디자인 전문기업은 지역 관광 자원을 활용한 디자인 상품을 개발해 전국 23개 오프라인 매장에 입점했으며 누적 판매 1만 개를 기록했다.수혜 기업 대상 만족도 조사에서는 디자인 품질과 사업 만족도가 98.1%로 나타났으며, 2024년 기준 229명의 신규 일자리도 창출된 것으로 집계됐다.이철우 경북지사는 "디자인은 기업 기술에 가치를 더하고 시장 경쟁력을 높이는 중요한 요소"라며 "경북 기업들이 디자인 경쟁력을 바탕으로 국내외 시장에서 성장할 수 있도록 지원을 확대해 나가겠다"고 말했다.