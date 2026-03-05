닫기

전국 메트로

[포토] 개화 시작한 청계천 매화마을

정재훈 기자

승인 : 2026. 03. 05. 15:05

개화 시작한 청계천 매화마을
절기상 경칩인 5일 서울 성동구 청계천 용답매화마을에 매화가 꽃망울을 터트린 가운데 시민들이 산책을 즐기고 있다.
절기상 경칩인 5일 서울 성동구 청계천 용답매화마을에 매화가 꽃망울을 터트린 가운데 시민들이 산책을 즐기고 있다.

개화 시작한 청계천 매화마을2
절기상 경칩인 5일 서울 성동구 청계천 용답매화마을을 찾은 시민들이 꽃망울을 터트린 매화 사진을 찍고 있다.
개화 시작한 청계천 매화마을1
절기상 경칩인 5일 서울 성동구 청계천 용답매화마을에 매화가 꽃망울을 터트린 가운데 시민들이 산책을 즐기고 있다.
개화 시작한 청계천 매화마을3
절기상 경칩인 5일 서울 성동구 청계천 용답매화마을을 찾은 시민들이 꽃망울을 터트린 매화 사진을 찍고 있다.
정재훈 기자

