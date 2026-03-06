‘2026고양국제꽃박람회’ D-50...올해 테마는 ‘꽃, 시간을 물들이다’

메인 랜드마크는 꽃을 매개로 여행하는 '시간 여행자의 정원'

해시계-물시계를 형상화 한 메인조형물은 복합화훼예술품

2026고양국제꽃박람회 D-50, 전시 주제 '꽃과 예술로 봄을 디자인하다'

매년 일산호수공원을 배경으로 형형색색의 꽃과 다양한 테마 정원으로 인산인해를 이루는 고양국제꽃박람회 개최가 D-50일로 다가왔다.고양국제박람회재단은 올해 꽃박람회를 '꽃, 시간을 물들이다'라는 주제로 '꽃과 정원 그리고 예술'이 결합된 새로운 형태의 화훼 전시를 선보인다는 계획이다.특히 올해 박람회의 메인 랜드마크는 '시간 여행자의 정원'이라는 대표 테마 정원으로, 꽃을 매개로 과거와 현재, 미래를 잇는 시간여행 승강장을 콘셉트로 조성된다.여기에 덧붙여 한국 전통 천문기구인 혼천의를 모티브로 한 메인 조형물을 중심으로 해시계와 물시계를 형상화해 시간의 흐름을 표현하며 꽃과 건축, 설치미술이 결합된 새로운 형태의 복합 화훼예술 작품이 연출된다.또한 높이 13m, 폭 26m 규모의 대형 랜드마크 구조물은 회전하는 구형 꽃조형물(키네틱 요소)을 통해 시간의 흐름을 상징적으로 표현, 관람객들에게 압도적인 경험을 제공한다.또 나를 표현하는'마음의 온도 정원'은 호수를 배경으로 조성되는 공간으로 꽃과 컬러를 통해 자신의 감정과 성향을 기록하는 '참여형 포토존 정원'이어서 색다른 감성과 표현을 연출 할 수 있다.이외에도 쉼이 필요한 현대인을 위한' 플라워 테라피 가든'을 통한 휴식과 치유의 시간, 세계 화훼 문화를 만나볼 수 있는 '실내 국가관'등 2026년 컨셉인 '꽃과 예술로 봄을 디자인하다'에 걸맞는 다양한 화훼문화와 트렌드를 제공한다.이창현 (재)고양국제박람회재단 대표이사는 "올해 꽃박람회는 다양한 꽃 전시뿐만 아니라 테마 정원과 예술이 어우러진 전시, 체험 프로그램 등 이전보다 더욱 풍성한 콘텐츠로 준비하고 있다"며 "현재 주요 테마 정원 조성과 전시 연출 준비가 본격적으로 진행되며 개막 준비도 순조롭게 이어지고 있다"고 말했다.덧붙여"앞으로도 박람회 준비 과정과 다양한 콘텐츠를 지속적으로 공개하며 관람객들의 기대감을 높이고, 그 기대가 현장에서의 만족으로 이어질 수 있도록 남은 기간 최선을 다해 준비하겠다"고 말했다.