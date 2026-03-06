의정부시, 첨단산업 스케일업 본격화…스타트업·AI 인재 키운다

첨단산업 생태계 조성…지역 안에서 성장의 선순환 구축

인뎁스 네트워크 모습./의정부시

네트워크 구축부터 글로벌 진출까지 이어지는 기업 지원 프로그램이 운영되고, 첨단기술 인재 양성과 AX·PoC(기술 실증) 지원도 함께 추진된다.이는 경기 의정부시가 유망 첨단 분야 스타트업의 성장을 지원하기 위해 추진하는 '첨단산업 스케일업' 프로그램의 핵심 내용이다.이 프로그램은 산업에 필요한 기술과 인재, 기회가 지역 안에서 선순환하는 첨단산업 생태계를 조성하는 것을 목표로 한다.의정부시는 스타트업 발굴부터 성장, 투자 연계까지 지원하는 경기창조경제혁신센터와 협력해 △기업하기 좋은 도시 △머무르고 싶은 도시 △스스로 성장하는 도시로 도약하겠다는 구상이다.이를 통해 시는 미래 성장동력을 확보하고 지역경제의 자족 기능도 강화할 수 있을 것으로 기대하고 있다.우선 창업기업이 성장 단계별로 필요한 지원을 받을 수 있도록 네트워킹부터 투자 유치, 글로벌 진출까지 이어지는 기업 지원 프로그램을 운영한다. 초기 창업기업이 한 단계 더 성장하기 위해서는 다양한 네트워크 형성과 투자 연계, 시장 확대가 필요하다는 판단에서다.이를 위해 △기업의 강점을 키우는 '인뎁스 네트워킹'(연 2회) △투자자와 직접 만나는 공공형 창업기업 투자설명회 △해외 시장 진출을 돕는 글로벌 도전 프로그램 등이 추진된다.지역 산업의 AI 활용도를 높이고 청년들의 실무형 취·창업 역량을 강화하기 위한 첨단기술 인재 양성 프로그램도 마련된다. 첨단기술 교육과 세미나, 지역 문제 해결형 해커톤(팀 기반 프로젝트) 등을 통해 산업 현장에서 활용 가능한 인재를 양성하고 지역 기반 혁신 생태계 조성도 함께 도모한다는 취지다.산업 현장의 지능화와 자율화, 효율화를 높이기 위해 생산과 운영 방식을 AI 중심으로 전환하는 AX 솔루션 지원도 이뤄진다.우수한 기술과 아이디어를 보유한 기업에는 대·중견기업과의 오픈이노베이션(개방형 기술 협력)을 통해 기술 협력 기회를 제공한다. 창업기업을 대상으로 한 밋업(협업 교류회)과 매칭 프로그램, 대기업과 함께 기술을 검증하는 협업 PoC 등이 대표적인 사례다.시 관계자는 "첨단산업이 집적되고 일자리가 확대되는 기업도시로 나아가는 과정에 기업들의 관심과 참여를 기대한다"며 "기업이 머무르고 도전하며 성장할 수 있는 산업 생태계를 단계적으로 조성해 나가겠다"고 말했다.