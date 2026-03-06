백승주 KWO 회장 퇴임…경북도시자 출마 도전 “정치로 국민께 봉사, 초심 지킬 것”

백승주 전쟁기념사업회장 5일 퇴임식

6일 국민의힘 경북도지사 예비후보 신청

"정치로 국민께 봉사하겠다는 초심 지키고 싶어"

clip20260306173145 0 백승주 전쟁기념사업회장이 5일 서울 용산구 전쟁기념관에서 열린 퇴임식에서 퇴임사하고 있다./전쟁기념사업회

clip20260306173236 0 백승주 전쟁기념사업회장이 5일 서울 용산 전쟁기념관에서 열린 퇴임식에서 국민의례하고 있다. /전쟁기념사업회

clip20260306173327 0 백승주 전쟁기념사업회장이 5일 서울 용산구 전쟁기념관에서 퇴임식을 마친 후 직원들과 인사하고 있다. /전쟁기념사업회

백승주 전쟁기념사업회장이 지난 5일 오후 '이달의 호국영웅' 행사 주관을 끝으로 회장 직함을 내려놓았다.다음 달 18일까지 임기였던 백 전 회장은 전날(4일) 사퇴서를 임명권자에게 제출했다. 백 회장은 오는 6월 지방선거에서 '경북도지사'에 국민의힘 후보로 도전에 나선다.백 전 회장은 5일 서울 용산구 전쟁기념관 이병영홀에서 퇴임식을 갖고 "참으로 귀하고 보람으로 가득찬 현장과의 이별"이라며 지난 3년 재임을 회고했다. 백 회장은 "전쟁기념사업회 회장으로 재직중 보내 준 응원과 격려에 머리 숙여 감사드린다"며 고 직원들에게 감사를 전했다.백 전 회장은 "2015년 12월 16일 박정희대통령 생가에서 정치를 통해 국민에게 봉사하겠다고 했고, 그 약속을 지키는 길을 계속 가기 위해 임기를 40일 남기고 사임한다"면서 "많은 사람들이 정치입문 때, 제가 드린 약속을 기억하지 않겠지만 저는 잊을 수 없으며 그 초심을 지키고 싶었다"라고 출마의 변을 밝혔다.백 전 회장은 "경북도지사 예비후보로서 공식적으로 출마선언을 할 계획"이라며 "관련법과 규정, 그 정신을 따라서 선거운동을 해나갈 것"이라고 했다.백 전 회장은 경북 구미 출신으로 국방부 차관을 지냈고, 제20대 국회에서는 미래통합당 경북 구미시갑 지역구 의원으로 당선돼 국방위원으로 활동했다.백 회장은 "경북이 변화와 에너지를 필요로 하는 시점"이라며 "사람과 자원을 연결해 구조를 바꾸는 일로 고향에 힘을 보탤 수 있다면 그 자체로 의미 있는 일"이라고 말했다.