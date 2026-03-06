정동영 “北 우라늄 농축시설 ‘영변·강선·구성’ 등 3곳”…구성 첫 언급

정동영 통일부 장관, 국회 외통위 전체회의서 발언

정동영 통일부 장관이 6일 국회에서 열린 외교통일위원회 전체회의에 출석하고 있다. /이병화 기자

정동영 통일부 장관이 6일 북한 제3의 우라늄 농축시설 소재지로 '구성'을 언급했다.정 장관은 이날 국회 외교통일위원회 전체회의에서 "북한의 우라늄 농축시설이 가동되는 지역으로 영변, 구성, 강선 3곳"이라고 밝혔다. 현재까지 우리 정부와 국제원자력기구(IAEA)가 공식 확인한 영변, 강선 외에 구성을 공식석상에서 처음 지목한 것이다.정 장관은 북한의 핵능력 고도화를 중단하는 것이 우선이라고 강조했다. 이어 라파엘 그로시 국제원자력기구(IAEA) 사무총장의 이달 초 연설을 인용하며 북핵 문제의 심각성을 우려했다. 정 장관은 "그로시 사무총장이 한 보고 중에 지금 영변과 구성, 강선에 있는 농축시설은, 미국이 폭격한 이란의 농축 우라늄이 60%(이하 농축률)인데 비해 (북한은) 90% 무기급 우라늄(을 만든다)"며 "이 시설을 영변에 한 군데 더 증설하고 있다고 그로시 사무총장이 보고했다"고 말했다.정 장관이 언급한 구성은 국내외 연구자·전문기관에서 핵시설 소재지로 간혹 거론되지만, 우리 정부 고위 당국자가 공식 석상에서 언급한 것은 이례적이다.정 장관은 북한이 지난해 16㎏ 등 과거 30년간 여섯 차례 주기를 통해 플루토늄 총 100㎏ 안팎을 추출했을 것이라고 추정했다. 플루토늄 핵무기 약 20기를 만들 수 있는 양이다.정 장관은 미국의 이란 공격이 북미 정상회담 전망에 미치는 영향에 대해서도 "불확실성이 증가했고 좋은 영향은 아니다"고 했다.