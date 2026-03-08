닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
스포츠 스포츠 종합

밀라노 페럴림픽, 김윤지 한국 여자 선수 사상 최초 금메달

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260308010002122

글자크기

닫기

이장원 기자

승인 : 2026. 03. 08. 20:22

'스마일리' 김윤지의 금빛미소
8일(현지시간) 이탈리아 테세로 크로스컨트리 스타디움에서 열린 2026 밀라노·코르티나 동계패럴림픽 파라바이애슬론 여자 스프린트 좌식 12.5㎞ 결승에서 한국 김윤지가 결승선을 통과한 뒤 환호하고 있다. / 연합뉴스
김윤지(BDH파라스)가 한국 여자 선수로는 처음으로 동계 패럴림픽 금메달을 따냈다.

김윤지는 8일(현지시간) 이탈리아 테세로 크로스컨트리 스타디움에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 패럴림픽 바이애슬론 여자 스프린트 좌식 12.5㎞에서 38분00초1의 기록으로 우승했다.

김윤지는 한국 여자 선수 최초의 페럴림픽 금메달이자, 원정 동계 패럴림픽 최초 금메달을 선수단에 안겼다. 앞서 한국 선수로는 신의현(크로스컨트리)이 2018년 평창 대회에서 금메달을 획득한 바 있다.

김윤지는 패럴림픽에서 20 메달(금 10·은 7·동 3)의 옥사나 마스터스(미국)를 포함해 2위 아냐 비커(독일) 등 쟁쟁한 경쟁자를 제치는 기염을 토했다.

첫 사격에서 5발을 모두 명중했고, 중반 위기도 겪었지만 세 번째 사격에서 다시 5발을 모두 명중한 뒤 마지막 네 번째 사격에서도 완벽히 수행하며 선두 자리를 탈환했다. 최종 1위에 오른 김윤지는 두 팔을 번쩍 들어 올리며 금메달 획득을 자축했다.

바이애슬론과 크로스컨트리 스키 종목에 모두 출전하는 김윤지는 남은 4개 종목에서 추가 메달 사냥에 나선다.
이장원 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

미·이스라엘 공습 확대 속 이란 반격…걸프 공격·유가 급등에 중동 전쟁 확산

이란 대통령, 인접국에 사과했지만 공격은 계속…“미군 시설 겨냥한 것”

쿠웨이트 ‘불가항력’ 선언에 유가 1983년 이후 최대 폭등…‘1973 오일쇼크’ 악몽 재현되나

李대통령 ‘최고 지지율’ 달성…美매체 “성과 중시 통치 결과”

李 “집권했다고 맘대로 못해”…檢개혁 내분 에둘러 비판

‘서울 직결’ 첫 지하철 되나…김포 5호선 연장 운명 10일 결정

[시승기 ‘현대차 아이오닉 9’] 크고, 힘 세고, 멀리가는데 고민할 필요 있을까?

지금 뜨는 뉴스

아이오닉9, 힘 세고 멀리가는데 고민할 필요 있을까

“성큼 다가온 봄”…벚꽃 입은 커피·디저트 어때요?

애플, 보급형 노트북 ‘맥북 네오’ 공개…99만원부터

SUV인데 세단같은 정숙성…르노 ‘필랑트’ 타보니

5년간 100억 여주대에 100억 기탁한 회장님은 정체는