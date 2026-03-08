밀라노 페럴림픽, 김윤지 한국 여자 선수 사상 최초 금메달

'스마일리' 김윤지의 금빛미소 0 8일(현지시간) 이탈리아 테세로 크로스컨트리 스타디움에서 열린 2026 밀라노·코르티나 동계패럴림픽 파라바이애슬론 여자 스프린트 좌식 12.5㎞ 결승에서 한국 김윤지가 결승선을 통과한 뒤 환호하고 있다. / 연합뉴스

김윤지(BDH파라스)가 한국 여자 선수로는 처음으로 동계 패럴림픽 금메달을 따냈다.김윤지는 8일(현지시간) 이탈리아 테세로 크로스컨트리 스타디움에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 패럴림픽 바이애슬론 여자 스프린트 좌식 12.5㎞에서 38분00초1의 기록으로 우승했다.김윤지는 한국 여자 선수 최초의 페럴림픽 금메달이자, 원정 동계 패럴림픽 최초 금메달을 선수단에 안겼다. 앞서 한국 선수로는 신의현(크로스컨트리)이 2018년 평창 대회에서 금메달을 획득한 바 있다.김윤지는 패럴림픽에서 20 메달(금 10·은 7·동 3)의 옥사나 마스터스(미국)를 포함해 2위 아냐 비커(독일) 등 쟁쟁한 경쟁자를 제치는 기염을 토했다.첫 사격에서 5발을 모두 명중했고, 중반 위기도 겪었지만 세 번째 사격에서 다시 5발을 모두 명중한 뒤 마지막 네 번째 사격에서도 완벽히 수행하며 선두 자리를 탈환했다. 최종 1위에 오른 김윤지는 두 팔을 번쩍 들어 올리며 금메달 획득을 자축했다.바이애슬론과 크로스컨트리 스키 종목에 모두 출전하는 김윤지는 남은 4개 종목에서 추가 메달 사냥에 나선다.