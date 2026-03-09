닫기

경제 경제일반

허니버니, ‘허니 멜팅 샴푸’ 출시...국내산 꿀 20% 함유

장안나 기자

승인 : 2026. 03. 09. 09:56

국내산 꿀 성분으로 헤어를 탄탄하게 케어하는 ‘허니버니’ 브랜드 런칭

라이프스타일 기업 주식회사 그린라이트그룹이 꿀을 주요 성분으로 한 뷰티 브랜드 '허니버니(Honey Bunny)'를 새롭게 선보이고 헤어 케어 제품을 선보인다고 9일 밝혔다. 


허니버니는 자연 유래 원료인 꿀의 항산화 및 보습 효과에 주목해 개발된 브랜드다. 꿀은 풍부한 영양 성분을 바탕으로 피부와 두피에 보습과 진정 효과를 제공하는 것으로 알려져 있다. 브랜드는 이러한 특성을 기반으로 두피부터 모발까지 관리할 수 있는 헤어 제품 라인을 선보였다.


대표 제품인 '허니 멜팅 샴푸'는 국내산 꿀을 20% 함유해 두피에 영양과 보습을 제공하도록 설계됐다. 두피 보습과 각질 케어를 돕는 것은 물론 탈모 증상 완화 기능성을 인정받은 제품으로, 두피부터 모발까지 건강한 관리를 지원하는 것이 특징이다.


또한 꿀 유래 당류 성분이 포함돼 쫀쫀하고 밀도 높은 거품을 형성하며, 이를 통해 두피를 부드럽게 세정할 수 있도록 했다.


허니버니 관계자는 "국내산 꿀의 에너지를 기반으로 한 뷰티 브랜드를 론칭하게 되어 기쁘다"며 "앞으로 신규 헤어 라인을 포함해 다양한 제품을 선보일 예정"이라고 말했다.


허니버니의 허니 멜팅 샴푸는 자사 온라인몰과 네이버 스마트스토어를 통해 판매되고 있다.



장안나 기자

