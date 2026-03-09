브렌트유 102달러·WTI 100달러…국제유가 급등세

유가 0 /연합

국제 유가가 배럴당 100달러를 돌파하며 급등세를 보이고 있다.블룸버그 통신은 9일 국제 유가의 주요 기준인 브렌트유와 서부텍사스산원유(WTI)가 모두 배럴당 100달러 선을 넘어섰다고 보도했다.한국 시간 기준 이날 오전 7시께 WTI 가격은 배럴당 100달러를 돌파했다. WTI가 100달러 선을 넘어선 것은 2022년 7월 이후 약 3년 만이다.브렌트유 역시 큰 폭으로 상승했다. 브렌트유 가격은 전 거래일보다 약 10% 급등하며 배럴당 102.20달러까지 올랐다.