LS 계열사 7곳 총출동…인터배터리서 ‘배터리 밸류체인’ 공개

코엑스서 열리는 '인터배터리 2026' 참가

45부스 마련…6개 테마 중심 기술·사업 전략 공개

(사진) 인터배터리2026 LS부스 조감도 0 인터배터리2026 LS부스 조감도./LS일렉트릭

LS그룹 주요 계열사들이 국내 최대 배터리 산업 전시회 '인터배터리 2026'에 총출동해 차세대 에너지·전력 기술을 선보인다.9일 LS일렉트릭은 LS MnM(엠앤엠)·LS머트리얼즈·LS알스코·LS사우타·LS이모빌리티솔루션·LS티라유텍 등 그룹 계열사와 함께 오는 11일부터 13일까지 3일간 서울 강남구 코엑스에서 열리는 '인터배터리 2026'에 참가한다고 밝혔다.이번 전시에서 LS그룹은 45부스(406㎡) 규모의 전시장을 마련하고 에너지저장장치(ESS), 직류(DC) 솔루션, 데이터센터, 미래 소재, 전기차(EV), 스마트팩토리 등 6개 테마를 중심으로 기술과 사업 전략을 공개한다. 전시 주제는 '배터리 산업의 시작과 끝, LS가 함께합니다(From Materials to Energy: Every Step of the Battery Works with LS)'로, 배터리 소재부터 데이터센터 전력 인프라와 모빌리티 부품까지 그룹의 전력·에너지 밸류체인을 한 자리에서 소개하는 데 초점을 맞췄다.LS일렉트릭은 차세대 ESS와 직류 패키지 솔루션 등 전략 신제품을 전면 배치한다. 대표적으로 '올인원 ESS 플랫폼(All-in-One ESS Platform)'을 선보인다. 이 플랫폼은 배터리와 전력변환장치(PCS)에 설치된 센서 데이터를 실시간으로 수집해 AI로 분석하고 전력 사용량을 예측해 사전 고장을 예방하는 시스템이다.또한 산업용 모듈형 ESS솔루션 'LS일렉트릭 MSSP(Modular Scalable String Platform)'도 공개한다. MSSP는 전력변환 분야 핵심 기술과 모터제어속도를 통해 에너지사용량을 절감시키는 전력전자 기반 산업용 드라이브(인버터) 분야에서 쌓아 온 세계 최고 수준 제조 역량을 바탕으로 독자 개발한 제품이다.이와 함께 직류 배전 운영 플랫폼 'DC Factory Solution'을 공개하고 반도체 변압기(SST), DC-DC 컨버터, 반도체 차단기(SSCB) 등 차세대 직류 배전 핵심 제품 경쟁력도 강조한다.LS MnM은 배터리소재 사업의 추진 현황과 미래 비전을 소개한다. 현재 LS MnM은 원료 확보부터 제품 생산까지 이어지는 수직계열화 기반 공급망을 구축하고 있으며 인도네시아 니켈 제련소 투자도 추진 중이다. 또한 울산 온산국가산업단지에 건설 중인 배터리 소재 공장은 연내 테스트 가동을 거쳐 4분기 양산을 목표로 하고 있다.LS머트리얼즈는 AI 데이터센터의 피크 전력 이슈 해결을 위한 고속 충·방전 에너지저장솔루션 '울트라캐퍼시터(UC)'를 소개한다. 특히 AI 데이터센터에 최적화된 '셀듈(Celldule, 셀-모듈 일체형 울트라캐퍼시터)'을 이번 전시에서 최초 공개한다.LS알스코는 합작 회사인 하이엠케이(HAIMK)와 함께 배터리 제조 공정에 필수인 고순도 알루미늄 소재 및 핵심 부품과 배터리의 성능과 안정성을 높여주는 첨단 소재 기술 역량을 선보이며 LS사우타는 DCIM(데이터센터 인프라 관리 시스템) 솔루션 'Beyond X CUBE'를 선보인다. Beyond X CUBE는 AI 영상 분석을 통한 배터리 화재 감시, 소규모언어모델(SLM) 기반 배터리 정밀진단, AI 기반 공조 최적제어, 실시간 유체 시뮬레이션(RFS)을 활용한 디지털 트윈 기반 열·기류 분석 등 통합 설비 모니터링 솔루션을 제공한다.LS이모빌리티솔루션은 전기차용 핵심 안전부품인 EV 릴레이와 PRA(Power Relay Assembly) 제품을 중심으로 친환경차 부품 기술을 선보인다. 또한 LS티라유텍은 스마트팩토리 구축 경험을 바탕으로 AI 기반 통합 운영 모델을 제시하며 배터리 제조 공정의 자동화·지능화를 강조한다.LS일렉트릭 관계자는 "LS그룹의 에너지, 모빌리티 주요 계열사들이 그룹 차원의 사업 경쟁력을 시장에 각인시키기 위해 공동 참가했다"며 "배터리 소재부터 배터리가 적용되는 모빌리티와 데이터센터 사업까지 배터리 산업 전반의 생태계를 아우르는 계열사 간의 시너지를 강조할 것"이라고 밝혔다.