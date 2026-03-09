닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
산업 대기업

태광그룹 일주재단, 34기 국내학사 장학생 선발…생활비 중심 개편

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260309010002174

글자크기

닫기

김영진 기자

승인 : 2026. 03. 09. 08:56

학기당 400만원 생활비 장학금 지원
다양한 교류 모임·멘토링 재능기부 등
사진1. 34기 국내학사 장학생 선발 포스터
태광그룹 34기 국내학사 장학생 선발 포스터./태광그룹
태광그룹 일주학술문화재단은 미래 인재를 양성하기 위해 2026학년도 34기 국내학사 장학생을 선발한다고 9일 밝혔다.

지원 대상은 국내 4년제 대학 2학년 1학기에 재학 중인 학생으로, 평점 평균 3.0 이상(4.5점 만점 기준)이면 전공과 관계없이 신청할 수 있다. 장학생은 인문사회, 자연공학, 예체능 등 계열별로 심사·선발하며, 올해는 음악·미술·체육 계열 선발인원을 확대할 계획이다.

총 선발 인원은 60명 내외다. 선발된 장학생에게는 최대 5학기 동안 학기당 400만원의 생활비 장학금을 지원한다. 특히 올해부터는 학생들이 경제적 부담을 덜고 학업과 진로 탐색에 더욱 집중할 수 있도록 지원방식을 생활비 장학금 형태로 개편한다.

지원서는 오는 3월 30일까지 재단 홈페이지를 통해 온라인으로 접수할 수 있다. 선발 전형은 서류심사와 면접심사로 이뤄지며 지원 동기, 인성, 역량 및 비전 등을 종합적으로 평가한다.

장학생들에게는 장학금과 함께 '장학생 여름캠프', '국내학사 동문모임', '장학생 소모임', '기자단 활동' 등 재학생과 졸업생 간 소통을 위한 교류 모임에 참여할 수 있는 기회가 제공된다. 또 그룹홈(아동청소년공동생활가정)과 지역아동센터 청소년들을 대상으로 학습·예술 지도와 진로상담 등 멘토링 재능기부에도 나선다.

2012년 시작된 일주재단의 멘토링 사업은 올해로 15년째 지속되고 있는 재단의 대표사회공헌활동이다.

김민수 재단 이사장은 "우수한 인재들이 생활비 걱정 없이 학업과 자기계발에 몰입할 수 있도록 생활비 중심의 지원 체계로 개편했다"며 "장학생들이 현실의 벽에 부딪히지 않고 각자의 뜻을 마음껏 펼칠 수 있도록 든든한 버팀목이 되겠다"라고 밝혔다.

일주재단은 태광그룹 창업주인 고(故) 일주(一洲) 임인용 선대 회장이 사재를 출연해 1990년 설립한 공익재단이다. 지난 30여 년간 장학금 지급과 연구 지원, 교육기관 지원 등 다양한 공익사업을 통해 인재 양성과 학술·문화 발전을 지원해 왔다.

김영진 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

미·이스라엘 공습에 이란 핵·에너지·민간기반시설 동시 타격…미, 우라늄 확보용 지상작전 검토

호르무즈 봉쇄에 국제 유가 100달러 돌파 초읽기…미 경제 인플레이션 공포 확산

성남 상대원 재개발구역 온도차…‘아크로 고집’ 2구역 잡음, ‘민관합동’ 3구역 속도

[사설] 노봉법 D-1, 우려 해소 못 하고 실행된다니

오세훈, 마감 연장에도 공천 미신청…추가 공모로 이어지나

국제 유가, 배럴당 100달러 돌파…약 4년 만에 최고치

트럼프 “유권자 신분증 법안 통과 전 서명 거부”…투표 법안에 ‘트랜스젠더 이슈’ 묶어 압박

지금 뜨는 뉴스

아이오닉9, 힘 세고 멀리가는데 고민할 필요 있을까

“성큼 다가온 봄”…벚꽃 입은 커피·디저트 어때요?

애플, 보급형 노트북 ‘맥북 네오’ 공개…99만원부터

SUV인데 세단같은 정숙성…르노 ‘필랑트’ 타보니

5년간 100억 여주대에 100억 기탁한 회장님은 정체는