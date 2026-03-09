닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
중기벤처

카페24 스토어, 지난해 거래액 679억원 돌파…AI 앱 생태계 확대

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260309010002182

글자크기

닫기

장지영 기자

승인 : 2026. 03. 09. 09:28

거래액 66% 증가
AI 기반 쇼핑몰 기능 수요 확대
ㅇ
카페24 스토어 거래액 성장과 이커머스 앱 생태계 확대를 설명한 이미지./카페24
카페24의 이커머스 전용 앱 마켓 '카페24 스토어' 거래액이 증가한 것으로 나타났다.

9일 카페24에 따르면 카페24 스토어의 2025년 연간 총 거래액은 679억원으로 집계됐다. 전년(408억원) 대비 약 66% 늘어난 규모다. 같은 기간 누적 앱 다운로드 수는 26만4517회로 전년(16만4961회)보다 약 60% 증가했다.

카페24 스토어는 온라인 사업자가 쇼핑몰 운영에 필요한 기능을 앱 형태로 내려받아 적용할 수 있는 플랫폼이다. 별도의 개발 인력 없이도 인공지능(AI) 기반 상품 추천, 고객관계관리(CRM), 마케팅 자동화 등 기능을 쇼핑몰에 적용할 수 있다.

최근에는 AI 기술을 활용한 기능이 늘면서 관련 앱도 증가하는 추세다. 현재 스토어에 등록된 앱 가운데 약 20%가 AI 기술을 기반으로 한다. 기존 마케팅·물류·결제·재고관리 솔루션에 더해 AI, 데이터 분석, CRM 등 다양한 기능이 추가되고 있다.

스토어를 활용해 쇼핑몰 운영 효율을 높인 사례도 있다. 헤어케어 및 라이프스타일 브랜드를 운영하는 한 커머스 기업은 CRM 마케팅 자동화 앱 '핵클'을 도입해 고객 행동 데이터를 기반으로 맞춤 메시지를 발송하고 있다. 장바구니에 상품을 담고 구매하지 않은 고객에게 알림 메시지를 보내는 방식이다. 해당 메시지를 받은 고객의 약 23%가 실제 구매로 이어진 것으로 나타났다.

스토어 생태계에 참여하는 개발사도 늘고 있다. 라프디가 개발한 인플루언서 협업 플랫폼 '링크디'는 인플루언서 모집부터 판매 추적, 정산까지 제휴(어필리에이트) 마케팅 기능을 제공한다. 이 서비스는 2023년 카페24 스토어에 출시된 이후 참여 인플루언서 5000명, 누적 거래액 60억원을 기록했다.

카페24는 기능 개발에 필요한 API(Application Programming Interface)와 개발자 도구 SDK(Software Development Kit·소프트웨어 개발 키트)를 제공하고 개발자 전용 포털과 기술 문서를 운영하고 있다.

이재석 카페24 대표는 "온라인 사업자와 파트너 개발사가 함께 생태계를 만들어가고 있다"며 "AI 기반 기술을 활용한 이커머스 기능 확대를 지속할 계획"이라고 말했다.
장지영 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

미·이스라엘 공습에 이란 핵·에너지·민간기반시설 동시 타격…미, 우라늄 확보용 지상작전 검토

호르무즈 봉쇄에 국제 유가 100달러 돌파 초읽기…미 경제 인플레이션 공포 확산

성남 상대원 재개발구역 온도차…‘아크로 고집’ 2구역 잡음, ‘민관합동’ 3구역 속도

[사설] 노봉법 D-1, 우려 해소 못 하고 실행된다니

오세훈, 마감 연장에도 공천 미신청…추가 공모로 이어지나

국제 유가, 배럴당 100달러 돌파…약 4년 만에 최고치

트럼프 “유권자 신분증 법안 통과 전 서명 거부”…투표 법안에 ‘트랜스젠더 이슈’ 묶어 압박

지금 뜨는 뉴스

아이오닉9, 힘 세고 멀리가는데 고민할 필요 있을까

“성큼 다가온 봄”…벚꽃 입은 커피·디저트 어때요?

애플, 보급형 노트북 ‘맥북 네오’ 공개…99만원부터

SUV인데 세단같은 정숙성…르노 ‘필랑트’ 타보니

5년간 100억 여주대에 100억 기탁한 회장님은 정체는