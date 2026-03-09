닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
정치 국회·정당

[포토] 국민의힘 최고위원회의

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260309010002191

글자크기

닫기

송의주 기자

승인 : 2026. 03. 09. 09:21

장동혁 국민의힘 대표(가운데)가 9일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언을 하고 있다.
송의주 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

미·이스라엘 공습에 이란 핵·에너지·민간기반시설 동시 타격…미, 우라늄 확보용 지상작전 검토

호르무즈 봉쇄에 국제 유가 100달러 돌파 초읽기…미 경제 인플레이션 공포 확산

성남 상대원 재개발구역 온도차…‘아크로 고집’ 2구역 잡음, ‘민관합동’ 3구역 속도

[사설] 노봉법 D-1, 우려 해소 못 하고 실행된다니

오세훈, 마감 연장에도 공천 미신청…추가 공모로 이어지나

국제 유가, 배럴당 100달러 돌파…약 4년 만에 최고치

트럼프 “유권자 신분증 법안 통과 전 서명 거부”…투표 법안에 ‘트랜스젠더 이슈’ 묶어 압박

지금 뜨는 뉴스

아이오닉9, 힘 세고 멀리가는데 고민할 필요 있을까

“성큼 다가온 봄”…벚꽃 입은 커피·디저트 어때요?

애플, 보급형 노트북 ‘맥북 네오’ 공개…99만원부터

SUV인데 세단같은 정숙성…르노 ‘필랑트’ 타보니

5년간 100억 여주대에 100억 기탁한 회장님은 정체는