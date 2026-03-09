[포토]농협 등 정부합동 특별감사 결과 발표하는 김영수 차장

김영수 국무조정실 국무1차장이 지난 9일 서울 종로구 정부서울청사 공용브리핑룸에서 농협 등 정부합동 특별감사 결과를 발표하고 있다.이 자리에는 방미통위 부패예방추진단 부단장/총괄국장, 농식품부 농업정책관, 감사관(금감원) 중소금융검사2국 팀장이 동석했다.