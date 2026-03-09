[포토]국민통합의원회 전체회에 참석하는 허은하 비서관과 김영훈 장관

허은아 대통령비서실 국민통합비서관과 김영훈 고용노동부 장관이 9일 오전 서울 종로구 정부서울청사 별관 국제회의장에서 열린 국민통합위원회 제20차 전체회의에 밝은 표정으로 대화하며 참석하고 있다.