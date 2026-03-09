[포토]유가 폭등하자…가격 싼 주유소 찾아

사설
칼럼·기고
기자의 눈
피플
정치일반
청와대
국회·정당
북한
외교
국방
정부
사회일반
사건·사고
법원·검찰
교육·행정
노동·복지·환경
보건·의약
경제일반
정책
금융·증권
산업
IT·과학
부동산
유통
중기·벤처
종합
메트로
경기·인천
세종·충청
영남
호남
강원
제주
세계일반
아시아·호주
북미
중남미
유럽
중동·아프리카
전체
방송
가요
영화
문화
종교
스포츠
여행
다국어뉴스
ENGLISH
中文
Tiếng Việt
패밀리사이트
마켓파워
아투TV
대학동문골프최강전
글로벌리더스클럽
공유하기
URL 복사
https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260309010002375
글자크기
송의주 기자
승인 : 2026. 03. 09. 15:10
ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지
기사제보 후원하기
미·이스라엘 공습에 이란 핵·에너지·민간기반시설 동시 타격…미, 우라늄 확보용 지상작전 검토
초밥에 락스 제공 논란…용산 횟집 사과문에도 여론 싸늘
배당도 받고 세금도 줄이는 ‘고배당 기업’ 배당소득 분리과세 도입
“이란 항복 때까지 공격”… 트럼프, 무엇을 믿고 ‘닥공’ 선언했나
李대통령 “호르무즈 우회 공급선 확보…최악 상황 대비 선제대응”
중동 긴장 고조에 아시아 증시 급락…코스피·닛케이 7% 하락
주진우, 부산시장 출마선언…“부산 다시 강하게 만들겠다”
아이오닉9, 힘 세고 멀리가는데 고민할 필요 있을까
“성큼 다가온 봄”…벚꽃 입은 커피·디저트 어때요?
애플, 보급형 노트북 ‘맥북 네오’ 공개…99만원부터
SUV인데 세단같은 정숙성…르노 ‘필랑트’ 타보니
5년간 100억 여주대에 100억 기탁한 회장님은 정체는
등록번호 : 서울 아00160 | 등록일 : 2006년 1월 18일 | 제호 : 아시아투데이 | 회장·발행인·편집인 : 우종순
서울시 영등포구 의사당대로1길 34 인영빌딩 | 발행일자 : 2005년 11월 11일 | 대표전화 : 02) 769-5000 | 청소년보호책임자 : 성희제
아시아투데이의 모든 콘텐츠(기사)는 저작권법의 보호를 받으며, 무단전재 및 수집, 복사, 재배포 등을 금지합니다.
Copyright by ASIATODAY Co., Ltd. All Rights Reserved.
아시아투데이는 인터넷신문위원회 윤리강령을 준수합니다.