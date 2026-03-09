[포토]유가 폭등하자…가격 싼 주유소 찾아

미국·이스라엘과 이란 간 전쟁 여파로 국제 유가가 '배럴당 100달러선'을 넘긴 가운데 9일 서울의 비교적 가격이 저렴한 주유소(위쪽)에 차량 행렬이 이어지고 있다. 반면 가격이 높은 주유소는 한산한 모습을 보이고 있다. 이날 이재명 대통령은 중동 상황 관련 비상경제점검회의에서 최근 유가 상승 흐름과 관련해 "과도하게 인상된 석유 제품 가격에 대해서는 신속하고 과감한 대응이 필요하다"고 밝혔다.