국힘 이정현, 공관위원장 사퇴 이틀 만에 복귀…“끝까지 책임 다할 것”

기자들과 대화 나누는 국민의힘 이정현 공천관리...<YONHAP NO-4077> 0 국민의힘 이정현 공천관리위원장이 12일 서울 영등포구 여의도 중앙당사에서 공관위 회의와 6·3 지방선거 공천 면접 심사를 앞두고 기자들과 대화를 나누고 있다. /연합

이정현 국민의힘 공천관리위원장이 사퇴 이틀 만인 15일 복귀를 선언했다.이 위원장은 이날 입장문을 통해 "염치없지만 다시 공천관리위원장직을 수행하겠다"며 "결과에 대한 모든 책임 역시 제가 지겠다"고 밝혔다.앞서 이 위원장은 지난 13일 "공천 과정에서 변화와 혁신을 더 이상 추진하기 어렵다고 판단했다"며 공천관리위원장직에서 물러난 바 있다.이 위원장은 "저의 선택이 당에 또 다른 부담이 됐음을 인정한다"며 "어떤 이유에서든 당이 어려운 시기에 자리를 내려놓은 모습 자체가 국민과 당원들께는 또 하나의 실망으로 비쳐줬을 것"이라고 고개를 숙였다.특히 이 위원장은 "어제(14일) 저녁 장동혁 대표께서 공천혁신을 완수해달라며 공천관리위원장인 저에게 공천과 관련된 전권을 맡기겠다는 뜻을 전해왔다"며 "지금의 위기 속에서 누군가는 책임지고 결단하라는 당과 국민의 요구라고 생각한다"고 강조했다.이 위원장은 당이 처한 위기상황을 강조했다. 그는 "지금 국민의힘은 정치적 심각한 위기 속에 있다"며 "이럴 때 필요한 것은 작은 처방이 아니라 근본적인 변화"라고 목소리를 높였다.이어 "의사가 심장이 멈춘 환자를 살리기 위해 전기충격을 가하듯이 지금 우리 당에도 그 정도의 결단과 충격이 필요하다"며 "그렇게라도 하지 않으면 국민의힘은 국민의 힘에 의해 존망이 위태로울 수준의 심판을 받게 될 것"이라고 우려했다.아울러 "앞으로 공천 과정에서 필요한 결단이 있다면 피하지 않겠다. 기득권이든 관행이든 국민의 눈높이에 맞춰 과감히 바꾸겠다"며 "경쟁이 없는 곳에는 경쟁을 만들고, 정치의 문을 청년과 전문가에게 더 크게 열겠다"고 약속했다.그러면서 "이번 공천과정이 국민의힘이 다시 태어나는 출발점이 되도록 끝까지 책임을 다하겠다"고 덧붙였다.