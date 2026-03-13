[카드뉴스] 장수 반려견은 '이것' 먹더라?…반려견 수명 쑥쑥 …강아지 슈퍼푸드 추천

그저 건강히 오래오래 함께

모든 반려인들의 최종 목적지는 결국 우리 댕댕이들이 건강하게, 함께 오래 살아주는 것인데요

사람도 운동에 식단이 필수인 만큼반려견들도 건강한 음식은 필수!

반려견 수명연장에 도움이 되는 강아지 슈퍼푸드 어떤 것들이 있을까요?

강아지 슈퍼푸드

귀리

사람에게도 콜레스테롤, 혈당관리, 체내 염증 완화에 도움을 주는 귀리

강아지들 콜레스테롤, 혈당 관리에도 좋고 포만감도 높아 체중 관리 및 비만예방에도 도움

강아지 슈퍼푸드

블루베리

미국 타임지에서 선정한 10대 슈퍼푸드, 사람에게도, 반려견들에게도 슈퍼푸드 블루베리

작지만 강력한 항산화제로 반려견들의 두뇌에 영양을 공급해 치매 예방에 도움

강아지 슈퍼푸드

브로콜리

항산화 작용을 돕는 설포라판 성분, 레몬보다 높은 비타민C 함량, 독소 및 나트륨 배출을 돕는 칼륨까지

영양소로 가득한 브로콜리는 살짝 익혀서 소량만 주는 것이 좋음 (과다 섭취시 가스 유발)

강아지 슈퍼푸드

계란

모든 영상소를 골고루! 완전 식품 계란은 최고급 단백질을 공급

반려견들의 소중한 근육을 지켜줌

꼭 완전하게 익혀서 흰자와 노른자를 함께 먹이기

강아지 슈퍼푸드

무가당 요거트

프로바이오틱스가 반려견의 장건강과 면역력에 도움

장을 튼튼이 해 각종 질병을 잘 이겨냄

무가당 요거트로 소량 테스트 후 먹이거나 소량을 사료에 섞어서 주는 것도 좋음

강아지 슈퍼푸드

단호박

달달한 맛에 비타민도 가득해 맛과 건강을 모두 챙기는 단호박

면역력 강화 및 장건강, 설사 및 변비에도 좋음

껍질과 씨를 빼 익혀서 먹이기

강아지 슈퍼푸드

코코넛 오일

기력이 부족한 노령 반려견에 빠르게 에너지로 쓰이는 활력 충전제로

반려견의 피부보습 및 모질개선에도 도움

아주 소량만 먹여도 충분

강아지 슈퍼푸드

연어

노령 반려견들에게 가장 중요한 심장 건강과, 관절에 좋고 면역력강화 및 염증관리에도 도움

완전히 익혀서 주 1회 먹이는 것을 추천

우리 같이 먹을까?

같이 먹으면 함께 건강해지는 슈퍼푸드 오늘부터 함께 건강해져 볼까요?