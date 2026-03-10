인젠트·비즈플레이, 경영지원 데이터 플랫폼 공동 사업 추진 업무협약

경비 지출 관리 제휴를 위한 경영지원 데이터 플랫폼 공동 사업 추진

왼쪽부터 비즈플레이 김홍기 대표, 인젠트 이형배 대표

AI·데이터 플랫폼 전문기업 인젠트와 경비 지출 관리 솔루션 기업 비즈플레이가 경영지원 데이터 플랫폼 공동 사업을 추진하기 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다.

협약식은 지난 6일 서울 인젠트 본사에서 열렸으며, 인젠트 이형배 대표와 비즈플레이 김홍기 대표 등 양사 관계자들이 참석했다.

이번 협약은 인젠트의 포스트그레SQL(PostgreSQL) 기반 엔터프라이즈 DBMS 'eXperDB(엑스퍼DB)'와 비즈플레이의 경비 지출 관리 및 출장 관리 솔루션을 중심으로 공동 영업과 마케팅을 추진하기 위해 마련됐다. 양사는 기업의 경영지원 업무 환경 개선을 목표로 관련 솔루션을 연계한 사업 협력을 진행할 계획이다.

인젠트는 포스트그레SQL 기반 데이터 플랫폼 구축 및 운영 프로젝트를 수행해 온 AI·데이터 플랫폼 기업이다. 주요 제품인 eXperDB는 포스트그레SQL 기반 DBMS 플랫폼으로, 마이그레이션, 데이터 암호화, 성능 모니터링 등 엔터프라이즈 환경에서 필요한 기능을 제공한다.

비즈플레이는 기업 경비 관리 분야 솔루션을 제공하는 기업으로, 공공기관과 민간 기업을 대상으로 비용 관리 관련 서비스를 운영하고 있다. 대표 제품인 'bzp 경비지출관리 솔루션'은 기업 카드와 현금영수증 등의 경비 처리 기능을 제공하며, 'bzp 출장관리 솔루션'은 출장 신청부터 정산까지 관련 업무를 지원한다.

이형배 인젠트 대표는 "양사의 솔루션을 기반으로 기업의 경영지원 업무 환경 개선을 위한 협력을 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.