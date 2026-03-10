“대만 반도체 한국보다 커”…문보경 SNS에 대만 팬 비판·사과 댓글 뒤섞여

문보경 0 /문보경 인스타

2026 월드베이스볼클래식(WBC) 경기 이후 한국 야구대표팀 내야수 문보경의 사회관계망서비스(SNS)에 대만 팬들의 악성 댓글과 사과 댓글이 뒤섞여 올라오고 있다.지난 9일 일본 도쿄돔 에서 열린 WBC 1라운드 경기에서 한국은 호주를 7대 2로 꺾으며 극악의 진출 확률을 뚫고 8강 진출을 확정했다.경기 이후 일부 대만 팬들은 문보경의 인스타그램에 댓글을 남기며 비판적인 반응을 보였다. 이들은 경기 중 문보경이 고의로 삼진을 당한 것 아니냐는 의혹을 제기했다. 한국이 호주를 8대 3으로 이길 경우 대만이 조 2위에 오를 수 있는 경우의 수가 있었기 때문이다.일부 댓글에서는 "문보경, 그게 고의였는지 아닌지만 대답해 달라"며 경기 상황에 대한 해명을 요구하는 글이 올라왔으며 한국 자체를 비판하는 댓글도 대거 올라왔다. "대만은 한국 반도체보다 여전히 크고, 최근 몇 년 사이에 야구가 이겨서 괜찮다"는 의견도 있었다.대만 팬들의 악성 댓글이 이어지자 이를 대신 사과하는 댓글도 등장했다. 한 대만 팬은 "대만 팬이지만 문보경 선수의 강력한 타격 능력은 정말 대단하다"며 "준결승 진출을 진심으로 축하한다. 다음 국제 대회에서 다시 맞붙기를 기대한다"고 남겼다.또 다른 팬은 "악플 신경 쓰지 말고 힘내라. 대만 야구팬이지만 항상 응원하고 있다"며 "한국의 진출을 축하한다"고 응원의 메시지를 전했다.자국 팬들의 과격한 반응에 대해 사과하는 글도 이어졌다. 한 이용자는 "불쾌감을 느낀 한국 국민들에게 진심으로 사과한다"며 "우리나라에도 이성적이지 못한 사람들이 있다"고 적었다. 또 다른 팬은 "어리석은 댓글 때문에 대만에 대한 나쁜 인상을 받지 않았으면 한다"며 양국 팬 사이의 갈등을 우려하기도 했다.문보경은 WBC 1라운드에서만 4경기 연속 11타점을 쓸어담으며 현재 WBC 전체 타점 1위를 기록하고 있다.